نونو سانتو مدرب شهر مارس في السعودية

الأربعاء، 29 مارس 2023 - 23:09

كتب : FilGoal

نونو سانتو - ولفرهامبتون

حصد البرتغالي نونو سانتو على جائزة مدرب شهر مارس في الدوري السعودي.

ويقود سانتو اتحاد جدة لصدارة ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 50 نقطة.

وأعلن دوري روشن عبر حسابه في توتير عن اختيار سانتو مدرب شهر مارس في الدوري السعودي.

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وخاض نونو سانتو 4 مباريات مع اتحاد جدة في شهر مارس فاز بهم جميعا.

صاحب الـ 49 عاما تولى تدريب الاتحاد بداية الموسم الحالي وقاد الفريق في 23 مباراة بجميع المسابقات، فاز في 17 مباراة وتعادل في 5 وخسر مباراة وحيدة.

فيما حصل البرازيلي إيجور كورنادو لاعب اتحاد جدة على جائزة أفضل لاعب في شهر مارس.

ونال البرازيل جروهي حارس اتحاد جدة على جائزة أفضل حارس مرمى عن شهر مارس.

في المقابل حصل سعد الموسى لاعب نادي الاتفاق على جائزة أفضل لاعب واعد في الشهر ذاته.

يذكر أن اتحاد جدة يضم بين صفوفه الثنائي الدولي المصري أحمد حجازي وطارق حامد.

الدوري السعودي اتحاد جدة نونو سانتو
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