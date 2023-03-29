نونو سانتو مدرب شهر مارس في السعودية

حصد البرتغالي نونو سانتو على جائزة مدرب شهر مارس في الدوري السعودي.

ويقود سانتو اتحاد جدة لصدارة ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 50 نقطة.

وأعلن دوري روشن عبر حسابه في توتير عن اختيار سانتو مدرب شهر مارس في الدوري السعودي.

وخاض نونو سانتو 4 مباريات مع اتحاد جدة في شهر مارس فاز بهم جميعا.

صاحب الـ 49 عاما تولى تدريب الاتحاد بداية الموسم الحالي وقاد الفريق في 23 مباراة بجميع المسابقات، فاز في 17 مباراة وتعادل في 5 وخسر مباراة وحيدة.

أفـضـل مــدرب 💪 🇵🇹 نونو سانتو مدرب نادي الاتحاد يفوز بجائزة أفضل مدرب في شهر مارس 👏 pic.twitter.com/HZTxVTbpEl — دوري روشن السعودي (@SPL) March 29, 2023

فيما حصل البرازيلي إيجور كورنادو لاعب اتحاد جدة على جائزة أفضل لاعب في شهر مارس.

ونال البرازيل جروهي حارس اتحاد جدة على جائزة أفضل حارس مرمى عن شهر مارس.

في المقابل حصل سعد الموسى لاعب نادي الاتفاق على جائزة أفضل لاعب واعد في الشهر ذاته.

يذكر أن اتحاد جدة يضم بين صفوفه الثنائي الدولي المصري أحمد حجازي وطارق حامد.