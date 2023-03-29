تقرير: عودة ميندي قد تعصف بكارفاخال إلى مقاعد بدلاء ريال مدريد

الأربعاء، 29 مارس 2023 - 22:58

كتب : FilGoal

داني كارفاخال

أصبح مستقبل داني كارفاخال الظهير الأيمن لريال مدريد مهددا فيما تبقى من الموسم الجاري في ظل انخفاض أدائه وعودة فيرلاند ميندي من الإصابة.

داني كارباخال

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

وحسبما ذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية في تقرير لها اليوم الأربعاء فإن مستوى كارفاخال أصبح مقلقا للجهاز الفني لريال مدريد بقيادة كارلو أنشيلوتي.

ويرى أنشيلوتي وفقا للتقرير أنه لن يستطيع إشراك أي لاعب لا يؤدي بشكل جيد في المراحل الحاسمة من الموسم.

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وأشار التقرير إلى أنه مع عودة ميندي من الإصابة فمن المتوقع أن يشترك مباشرة في مركزه كظهير أيسر مع انتقال ناتشو فيرنانديز للناحية اليمنى مع بقاء كارفاخال على مقاعد البدلاء.

وأوضح التقرير أنه حال نجح ريال مدريد في ضم رييس جيمس لاعب تشيلسي فإن مستقبل كارفاخال في النادي بشكل عام سيكون في خطر.

وخاض اللاعب الإسباني صاحب الـ31 عاما 33 مباراة مع ريال مدريد خلال الموسم الجاري صنع خلالهم خمسة أهداف.

ريال مدريد كارفاخال
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