تقرير: عودة ميندي قد تعصف بكارفاخال إلى مقاعد بدلاء ريال مدريد

أصبح مستقبل داني كارفاخال الظهير الأيمن لريال مدريد مهددا فيما تبقى من الموسم الجاري في ظل انخفاض أدائه وعودة فيرلاند ميندي من الإصابة.

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وحسبما ذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية في تقرير لها اليوم الأربعاء فإن مستوى كارفاخال أصبح مقلقا للجهاز الفني لريال مدريد بقيادة كارلو أنشيلوتي.

ويرى أنشيلوتي وفقا للتقرير أنه لن يستطيع إشراك أي لاعب لا يؤدي بشكل جيد في المراحل الحاسمة من الموسم.

وأشار التقرير إلى أنه مع عودة ميندي من الإصابة فمن المتوقع أن يشترك مباشرة في مركزه كظهير أيسر مع انتقال ناتشو فيرنانديز للناحية اليمنى مع بقاء كارفاخال على مقاعد البدلاء.

وأوضح التقرير أنه حال نجح ريال مدريد في ضم رييس جيمس لاعب تشيلسي فإن مستقبل كارفاخال في النادي بشكل عام سيكون في خطر.

وخاض اللاعب الإسباني صاحب الـ31 عاما 33 مباراة مع ريال مدريد خلال الموسم الجاري صنع خلالهم خمسة أهداف.