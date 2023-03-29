10 فرق عربية.. الكشف عن تصنيف قرعة كأس آسيا 2023

الأربعاء، 29 مارس 2023 - 22:56

كتب : FilGoal

كأس آسيا 2019

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تصنيف المتتخبات المشاركة في قرعة كأس آسيا 2023.

وتستضيف قطر مناسفات كأس آسيا 2023 في الفترة من 12 يناير 2024 حتى 10 فبراير من العام المقبل.

وتُسحب قرعة كأس آسيا 2023 في الدوحة العاصمة القطرية يوم 11 مايو المقبل.

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منتخب سوريا المتواجد في المستوى الثالث يتولى قيادته هيكتور كوبر مدرب منتخب مصر السابق ويعاونه محمود فايز وعصام الحضري.

وجاء تصنيف قرعة كأس آسيا كالتالي:

المستوى الأول

قطر

اليابان

إيران

كوريا الجنوبية

أستراليا

السعودية

المستوى الثاني

العراق

الإمارات

عمان

أوزباكستان

الصين

الأردن

المستوى الثالث

البحرين

سوريا

فلسطين

قرغيزستان

فيتنام

لبنان

المستوى الرابع

الهند

طاجاكستان

تايلاند

ماليزيا

هونج كونج

إندونيسيا.

وستقام فعاليات قرعة كأس آسيا في الحي الثقافي بكتارا قطر بمشاركة 24 منتخبا.

وأعلن الاتحاد الآسيوي في أكتوبر 2022 استضافة قطر للبطولة بعد منافسة مع دول كوريا الجنوبية وإندونيسيا وأستراليا من أجل تنظيم منافسات آسيا 2023.

وبذلك تستضيف قطر البطولة للمرة الثانية في التاريخ عقب استضافتها عام 2011.

وتأكد مشاركة 24 منتخبا في منافسات كأس آسيا ويتم تقسيمهم على ست مجموعات إذ تضم كل محموعة أربعة فرق.

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى ثمن النهائي مباشرة بينما يتأهل أفضل أربعة منتخبات من أصحاب المركز الثالث لنفس الدور.

وكان من المفترض أن تستضيف الصين تلك النسخة بعد فوزها بحق استضافتها في يونيو 2019.

واعتذرت الصين عن عدم استضافة تلك النسخة بعد جائحة فيروس كورو

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