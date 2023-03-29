السماح لأصدقائه بزيارته وإتاحة التفاوض لأي ناد عدا أرسنال.. أغرب بنود التعاقدات في الكرة
الأربعاء، 29 مارس 2023 - 22:21
كتب : إسلام أحمد
يُعرف عن عقود اللاعبين أنها ذات تكلفة باهظة وارتفعت أسعار ضم اللاعبين بل وتجديد تعاقداتهم بشدة خلال السنوات الأخيرة.
لكن في التعاقدات هناك بنود غريبة للغاية حدثت مثل نيمار الذي أجبر برشلونة على السماح لأصدقائه بالسفر إليه لزيارته.
وهناك أندية منعت لاعبين من التزلج طوال فترة التعاقد.
بل ومنع من السفر إلى الفضاء.
فما هي قصص أغرب البنود في تعاقدات اللاعبين مع الأندية؟
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