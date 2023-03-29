كرة يد - بخمسة أهداف مصرية.. بوخارست يودع أبطال أوروبا رغم الفوز على كييل

ودع دينامو بوخارست الروماني لرجال كرة اليد منافسات دوري أبطال أوروبا من ثمن النهائي رغم الفوز على كييل الألماني في الإياب.

وشارك في انتصار الفريق الروماني، الثنائي المصري علي زين ومحمد ممدوح هاشم وسجل خمسة أهداف.

وتأهل كييل الألماني إلى ربع النهائي بسبب التفوق في مباراة الذهاب بفارق 13 هدفا بنتيجة 41-28.

بينما حقق دينامو بوخارست الفوز في مباراة الإياب بنتيجة 32-31.

وسجل محمد ممدوح هاشم ثلاثة أهداف بينما أحرز علي زين هدفين ضد كييل.

وبذلك تأهل كييل لمواجهة مرتقبة ضد باريس سان جيرمان في ربع النهائي.

وتقام منافسات ربع النهائي ذهابا وإيابا يومي 10 و17 مايو المقبلين.

ولايزال هناك فرصة لمحترفين مصريين للمنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

إذ يلعب فيزبريم المجري ضد فريق سيجيد في لقاء الإياب غدا الخميس.

ويمثل فيزبريم الثنائي المصري يحيى خالد ويحيى الدرع، ويغيب خالد لنهاية الموسم بسبب الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وكان فيزبريم قد حقق الفوز في مباراة الذهاب بنتيجة 36-23 وبات قريبا من التأهل إلى ربع النهائي.

ويصعد المتأهل لمواجهة كيلسي البولندي في ربع النهائي.

وكان علي زين قد حقق لقب النسخة الأخيرة عندما كان لاعبا ضمن صفوف برشلونة الإسباني.