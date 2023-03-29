الرياضية السعودية: زيدان ومانشيني ضمن 4 مرشحين لخلافة رينار

الأربعاء، 29 مارس 2023 - 21:16

كتب : FilGoal

زين الدين زيدان - ريال مدريد

دخل زين الدين زيدان وربروتو مانشيني ضمن الأسماء المرشحة لخلالفة هيرفي رينار في تدريب منتخب السعودية بحسب صحيفة "الرياضية".

وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم موافقته على رحيل هيرفي رينار بعد تلقيه عرضا لتدريب منتخب فرنسا للسيدات.

وبحسب صحيفة "الرياضية" السعودية فإن زيدان ومانشيني وجورجي خيسوس وسعد الشهري على طاولة الاتحاد السعودي لكرة القدم لاختيار المدير الفني الجديد.

أخبار متعلقة:
الأهلي يعلن فتح منفذين بفرعي الجزيرة ومدينة نصر لاستخراج بطاقة المشجع الاتحاد يجدد تعاقد هشام صلاح لخمسة مواسم مقبلة وكيل جو جوميز يكشف اهتمام نيوكاسل بضم اللاعب سبورت: 4 أندية إنجليزية تراقب موقف أنسو فاتي في برشلونة

ولم يشرف زيدان خلال مسيرته على تدريب أي نادٍ إلا ريال مدريد خلال فترتين منفصلتين.

وتوج زيدان مع ريال مدريد بـ 11 لقبًا، أبرزها ثلاثية دوري أبطال أوروبا الأسطورية أعوام 2016 و2017 و2018.

وتولى زيدان تدريب ريال مدريد في موسم 2015-2016 قبل أن يقدم استقالته بعد نهاية موسم 2017-2018، بعدما حقق 3 ألقاب لدوري أبطال أوروبا بالإضافة للقب للدوري الإسباني.

قبل أن يعود زيدان مجددا لتدريب ريال مدريد في ولاية ثانية بدأت في مارس لعام 2019.

وحقق زيدان لقب الدوري الإسباني في الموسم الماضي، قبل أن يخسره لصالح أتليتكو مدريد في الموسم الحالي.

في المقابل يقود روبرتو مانشيني منتخب إيطاليا منذ مايو 2018 وحصل معه على لقب يورو 2020 لكنه فشل في التأهل لكأس العالم 2022 بقطر.

ويتواجد جورجي جيسوس على رأس القيادة الفنية لفتربخشة التركي بعد تجاربه مع بنفيكا وفلامنجو والهلال.

بينما ظهر اسم صالح الشهري مدرب المنتخب السعودي الأولمبي أيضا ضمن الترشيحات وفقا لصحيفة "الرياضية".

موقف الانحاد السعودي

يرفض ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم التعجل في اختيار بديل لهيرفي رينار مدرب الأخضر الذي رحل لتدريب منتخب سيدات فرنسا.

وقال المسحل في تصريحات لقناة SSC: "نقدم الشكر لهيرفي رينار على الـ4 سنوات التي قضاها معنا، حققنا نجاحات عديدة معا وتقدمنا في تصنيف المنتخبات".

وأضاف "لقد وصله عرضا من الاتحاد الفرنسي، وتحدث معي وأبدى رغبته في تدريب منتخب بلاده للسيدات، كما تواصل معنا الاتحاد الفرنسي لكرة القدم بطلب رسمي، بالطبع لا يمكنك إجبار أحد على الاستمرار لو كان يرغب في الرحيل".

وتابع "كنا نرغب في استمراره حتى نهاية عقده عام 2027، ولكنه فضل الرحيل بعد الاتفاق على تسوية كافة البنود القانونية في العقد".

وشدد "أي مدرب سيأتي سيكمل المسيرة حسب الخطط التي وضعناها".

وأوضح "حتى هذه اللحظة، لا يوجد أي اسم مطروح حاليا لخلافة رينار، لن نتعجل اختيار البديل، أمامنا الكثير من الوقت فقد قررنا عدم خوض مباريات في فترة التوقف المقبلة في يونيو".

وأتم "سندرس اسم البديل من الآن وحتى يونيو المقبل، ولن نعلن اسمه حتى نراجع كل الملفات. المنتخب السعودي سيكون مطمعا للكثير من المدربين العالميين المرموقين".

رينار حقق لقبي كأس الأمم الإفريقية مرتين عامي 2012 مع زامبيا و2015 مع كوت ديفوار.

وتولى تدريب منتخب السعودية في يوليو 2019 وقاد الأخضر لتحقيق فوز تاريخي في كأس العالم 2022 على حساب الأرجنتين في دور المجموعات.

زين الدين زيدان رينار المنتخب السعودي
نرشح لكم
الاتحاد السعودي: لن نتعجل في اختيار بديل رينار رينار: مباراة الأرجنتين خالدة في الذاكرة.. وهذا سبب رحيلي عن السعودية مهاجم الإسماعيلي السابق يسجل.. رينار يودع السعودية بالخسارة من بوليفيا رينار يرحل عن تدريب السعودية الإخبارية السعودية: رينارد يفسخ تعاقده من أجل منتخب فرنسا للسيدات ليكيب: رينار لم يتوصل لاتفاق بالانفصال عن منتخب السعودية لتدريب سيدات فرنسا الدوري السعودي - النصر يطالب بحكام أجانب أمام الفيحاء الدوري السعودي - تغيير ملعب دربي الهلال والنصر.. وتعديل موعد لقاء اتحاد جدة والوحدة
أخر الأخبار
كرة يد - بخمسة أهداف مصرية.. بوخارست يودع أبطال أوروبا رغم الفوز على كييل 5 دقيقة | كرة يد
موعد مباراة الزمالك ضد المريخ السوداني.. والقنوات الناقلة 11 دقيقة | الكرة الإفريقية
الرياضية السعودية: زيدان ومانشيني ضمن 4 مرشحين لخلافة رينار 19 دقيقة | السعودية
الأهلي يعلن فتح منفذين بفرعي الجزيرة ومدينة نصر لاستخراج بطاقة المشجع 20 دقيقة | الكرة الإفريقية
الاتحاد يجدد تعاقد هشام صلاح لخمسة مواسم مقبلة 36 دقيقة | الكرة المصرية
وكيل جو جوميز يكشف اهتمام نيوكاسل بضم اللاعب 39 دقيقة | الدوري الإنجليزي
سبورت: 4 أندية إنجليزية تراقب موقف أنسو فاتي في برشلونة 45 دقيقة | الدوري الإنجليزي
إنريكي: ارتكبت العديد من الأخطاء مع إسبانيا.. وهذه حقيقة عرض البرازيل 52 دقيقة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت تصفيات إفريقيا - مصر الأولمبي (0) -(0) زامبيا.. الفراعنة إلى أمم إفريقيا 2 سيناريوهات الكونفدرالية بعد الحُكم لـ فيوتشر - الجيش الملكي قد يودع وبيراميدز أمام خيار واحد 3 مرتضى منصور: المعركة بدأت الآن.. وتمت مساومتي على حريتي مقابل 3 أشياء 4 السنغال تودع في 10 دقائق.. وفشل الكاميرون والجزائر ونيجيريا في التأهل لإفريقيا تحت 23 عاما