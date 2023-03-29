الرياضية السعودية: زيدان ومانشيني ضمن 4 مرشحين لخلافة رينار

دخل زين الدين زيدان وربروتو مانشيني ضمن الأسماء المرشحة لخلالفة هيرفي رينار في تدريب منتخب السعودية بحسب صحيفة "الرياضية".

وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم موافقته على رحيل هيرفي رينار بعد تلقيه عرضا لتدريب منتخب فرنسا للسيدات.

وبحسب صحيفة "الرياضية" السعودية فإن زيدان ومانشيني وجورجي خيسوس وسعد الشهري على طاولة الاتحاد السعودي لكرة القدم لاختيار المدير الفني الجديد.

ولم يشرف زيدان خلال مسيرته على تدريب أي نادٍ إلا ريال مدريد خلال فترتين منفصلتين.

وتوج زيدان مع ريال مدريد بـ 11 لقبًا، أبرزها ثلاثية دوري أبطال أوروبا الأسطورية أعوام 2016 و2017 و2018.

وتولى زيدان تدريب ريال مدريد في موسم 2015-2016 قبل أن يقدم استقالته بعد نهاية موسم 2017-2018، بعدما حقق 3 ألقاب لدوري أبطال أوروبا بالإضافة للقب للدوري الإسباني.

قبل أن يعود زيدان مجددا لتدريب ريال مدريد في ولاية ثانية بدأت في مارس لعام 2019.

وحقق زيدان لقب الدوري الإسباني في الموسم الماضي، قبل أن يخسره لصالح أتليتكو مدريد في الموسم الحالي.

في المقابل يقود روبرتو مانشيني منتخب إيطاليا منذ مايو 2018 وحصل معه على لقب يورو 2020 لكنه فشل في التأهل لكأس العالم 2022 بقطر.

ويتواجد جورجي جيسوس على رأس القيادة الفنية لفتربخشة التركي بعد تجاربه مع بنفيكا وفلامنجو والهلال.

بينما ظهر اسم صالح الشهري مدرب المنتخب السعودي الأولمبي أيضا ضمن الترشيحات وفقا لصحيفة "الرياضية".

موقف الانحاد السعودي

يرفض ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم التعجل في اختيار بديل لهيرفي رينار مدرب الأخضر الذي رحل لتدريب منتخب سيدات فرنسا.

وقال المسحل في تصريحات لقناة SSC: "نقدم الشكر لهيرفي رينار على الـ4 سنوات التي قضاها معنا، حققنا نجاحات عديدة معا وتقدمنا في تصنيف المنتخبات".