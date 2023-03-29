الاتحاد يجدد تعاقد هشام صلاح لخمسة مواسم مقبلة

نجح مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي في تمديد تعاقد هشام صلاح ظهير أيمن فريق كرة القدم.

هشام صلاح النادي : الاتحاد السكندري الاتحاد السكندري

وكان هشام صلاح قد انضم إلى صفوف المنتخب المصري في التوقف الدولي الأخير لمواجهتي مالاوي.

وكشف نادي الاتحاد عن موافقة هشام صلاح على تمديد تعاقده لمدة خمسة مواسم مقبلة مع الفريق السكندري.

وجاء ذلك عقب جلسة عقدت مع اللاعب ومحمد مصيلحي رئيس النادي، تم الاتفاق فيها على كافة تفاصيل تعديل وتمديد التعاقد.

وأشار بيان الاتحاد إلى أن مجلس إدارة النادي يحرص على تجديد تعاقد العناصر الأساسية ونجوم الفريق بناء على رغبة الجهاز الفني بقيادة الصربي زوران.

ويسعى نادي الاتحاد لتوفير أكبر قدر من الاستقرار الفني خلال المرحلة المقبلة.

ويلعب هشام صلاح -25 عاما- في مركز الظهير الأيمن وكان قد انضم إلى الاتحاد من المصرية للاتصالات في يناير 2019 قبل أن يخرج في إعارة لمدة موسم ونصف الموسم إلى الرجاء المطروحي.

وخاض هشام صلاح 18 مباراة هذا الموسم مع فريق الاتحاد السكندري في مسابقة الدوري ويعتبر من العناصر الأساسية في الفريق.

ويستعرض لكم FilGoal.com قصة هشام صلاح حتى انضمامه إلى منتخب مصر:

كيف بدأت مسيرة اللاعب صاحب الـ25 عاما؟

بدأ هشام صلاح مسيرته مع اتحاد الشرطة ثم بتروجت ثم المصرية للاتصالات ثم الاتحاد السكندري ثم إعارة إلى الرجاء المطروحي ثم العودة للاتحاد ثم الانضمام للمرة الأولى لمنتخب مصر.

تحدث عطية السيد المدير الفني الحالي لنادي العبور لـFilGoal.com قائلا: "بداية معرفتي بهشام كانت حينما يلعب في ناشئين بتروجت وكان يلعب كجناح وكان مميزا وبعدها رحلت أنا لنادي مصر آنذاك وأصدرت توصية بتصعيده للفريق الأول".

واستدرك "لكن للأسف تم الاستغناء عنه وتواصل هشام معي في اليوم قبل الأخير من فترة القيد".

وأردف عطية السيد "تواصلت مع هاني العقبي المدير الفني للمصرية للاتصالات آنذاك في الدرجة الثالثة وأخبرته أنني لدي لاعب رائع وطلبت منه ضمه على مسؤوليتي الشخصية وإن كان لاعب دون المستوى فسأتحمل قيمة تعاقده بشكل كامل".

وأكمل "وجدت العقبي يسألني هل لتلك الدرجة تثق فيه؟ فأجبته بأنه جوكر في الملعب".

وواصل "بعدها قدم اللاعب مستوى مميز وتم بيعه للاتحاد السكندري مقابل 800 ألف جنيه".

وأكمل "القوة البدنية لهشام تذكرني بمحمود أبو الدهب لاعب الأهلي السابق رغم اختلاف المراكز، وإصرار هشام يذكرني بأحمد فتحي لاعب بيراميدز ومنتخب مصر كذلك".

ووجه عطية السيد نصيحة لهشام صلاح وقال: "كل صفحة يتم نسيانها ونفكر في الصفحة المقبلة من أجل التطور".

وبعد حديث عطية السيد كان لزاما التوجه إلى هاني العقبي مدرب المصرية للاتصالات الأسبق والذي لمع هشام تحت قيادته.

الرهان الذي أنقذ مسيرة هشام

وتحدث العقبي لـFilGoal.com قائلا: "بعد حديث العطية السيد معي وطلبه مني قيد اللاعب وافقت وشارك في أول مباراة كظهير أيمن ضد السكة الحديد بدلا من مركز صانع الألعاب، وفي هذا الموسم تألق بشكل لافت لتميزه بقوة بدنية تؤهله للعب في الدوري الممتاز رغم أننا كنا وقتها نتواجد في الدرجة الثالثة".

وأردف "مع نهاية الموسم رحل هشام صوب الاتحاد السكندري ولكنه لم يشارك مع الفريق".

وأكمل "في ذلك الوقت عينت كمدرب لنادي الرجاء في الدرجة الثانية وعلى الفور طلبت استعارة هشام وبالفعل قدم أداء مميزا مرة أخرى وعاد للاتحاد فحصل تلك المرة على الفرصة واستغلها جيدا".

وعن مميزات هشام قال العقبي: "سرعته وهو شيء نفتقده في مركز الظهير الأيمن، كما أن مشاركته في ذلك المركز مناسبة له فكل من شاركوا في مركز الظهير الأيمن في الفترة الأخيرة لم يكونوا في بداياتهم يشاركوا في هذا المركز مثل أحمد فتحي وعمر جابر وأكرم توفيق".

وواصل "اللاعب تطور سريعا بالمشاركة المستمرة مع اكتساب خبرات الدوري واستحق الانضمام للمنتخب، وأتوقع أن يحترف أو ينتقل للأهلي أو الزمالك ولكنه بالفعل يلعب في فريق كبير وهو الاتحاد".

وأتم "أشكر عطية السيد على رهانه على هشام، فلولاه ربما لم يكن ليتم قيد هشام ولابتعد عن كرة القدم".