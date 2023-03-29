إنريكي: ارتكبت العديد من الأخطاء مع إسبانيا.. وهذه حقيقة عرض البرازيل

اعترف لويس إنريكي مدرب منتخب إسبانيا السابق بارتكابه العديد من الأخطاء خلال فترة تدريب منتخب بلاده.

ورحل لويس إنريكي بنهاية عقده بعد المونديال مباشرةً، وعوّضه لويس دي لا فوينتي في المهمة.

وقال إنريكي في تصريحات نقلتها صحيفة "آس": " لقد ارتكبت العديد من الأخطاء. أنا لست مهتما بمناقشات حول انشغالي بالبث والتفاعل مع الجماهير وما إلى ذلك".

وأضاف "بفضل جلسات البث خلال كأس العالم تمكنا من تلقي حب المشجعين، سواء اللاعبين أو أنا. ما تقوله وسائل الإعلام شيء والواقع شيء آخر لقد كانت تجربة إيجابية للغاية".

تدريب البرازيل

وعن تدريب منتخب البرازيل أوضح " لم يتصل بي أحد من البرازيل. وسائل الإعلام تسير بسرعة كبيرة بحيث تصبح الشائعات أخبارا. أحب اللاعبين ذوي الجودة العالية، وأختارهم دائما. لكنني لا أعرف ما إذا كنت سأكون الأفضل لفريق من هذا المستوى".

وواصل "لا أعرف متى سأعود إلى التدريب ، سيعتمد ذلك على ما إذا كان لدي عروض مثيرة للاهتمام. لكنني أستمتع بحياتي".

صحيفة "سبورت" الإسبانية أوضحت في وقت سابق أن الاتحاد البرازيلي ينوي الدخول في مفاوضات مع إنريكي لمعرفة رأيه لخلافة تيتي.

والأمر ذاته ينطبق على كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الذي يشعر بالراحة مع الفريق الملكي.

الدوري الإنجليزي

وعن العمل في الدوري الإنجليزي كشف "لدي جاذبية خاصة لإنجلترا ، أود الذهاب إلى إنجلترا للعمل. أتابع أيضا الفرق الكبيرة في إسبانيا. الدوري الإنجليزي هو دوري مثير للاهتمام. من الواضح أنني متأثر لأنني أرغب في العمل هناك".

واستطرد "لكنني لن أذهب إلى أي فريق. أود أن أذهب إلى فريق يمكنه القيام بأشياء مهمة".

وودع منتخب إسبانيا منافسات كأس العالم من الدور ثمن النهائي عقب الخسارة أمام المغرب بركلات الترجيح.

وفشل لا روخا في بلوغ ربع نهائي كأس العالم للمرة الثالثة على التوالي منذ التتويج باللقب في 2010.

وقاد إنريكي المنتخب الإسباني في 45 مباراة ونجح في تحقيق الفوز في 25 منهم وتعادل 12 مرة بينما خسر 8 مرات.