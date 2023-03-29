بمشاركة الأهلي و4 أندية أوروبية.. انطلاق بطولة زد الدولية للشباب 3 أبريل

الأربعاء، 29 مارس 2023 - 20:23

كتب : FilGoal

ناشئو زد

ينظم نادي زد بطولة كرة قدم دولية لمواليد 2006 بمشاركة ستة أندية بينهم الأهلي وزد من مصر بالإضافة إلى رباعي أوروبي.

ويشارك في البطولة بجانب الأهلي وزد كل من أستون فيلا الإنجليزي وفينورد الهولندي وفيتوريا جيماريش البرتغالي وباناثينايكوس اليوناني.

ويستضيف نادي زد منافسات البطولة الدولية تحت 18 عاما خلال الفترة من 3 إلى 8 أبريل المقبل.

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ويأتي تنظيم البطولة في إطار استراتيجية نادي زد الرياضي لتطوير كرة القدم المصرية، من خلال تنظيم بطولات عالمية بمشاركة كبرى الأندية بما يسهم في تطوير مستوى اللاعبين المصريين ودعم تبادل المهارات والخبرات الرياضية مع مختلف الجنسيات، وإبراز قدرة الرياضة المصرية على تنظيم بطولات دولية كبرى.

ويستضيف نادي زد البطولة الدولية تحت 18 عاما على ملاعب النادي بالقاهرة الجديدة والذي يعتبر أحد أحدث المنشآت الرياضية في مصر.

ويضم مجمع ملاعب لكرة القدم به 5 ملاعب بمساحات متنوعة بالإضافة إلى ملعبين ذات الاستخدامات المتعددة ، ومجمع تنس وبادل يضم 8 ملاعب تنس و6 للبادل تنس ومضمار للجري.

وقررت اللجنة المنظمة للبطولة تقسيم الفرق إلى مجموعتين كالآتي:

المجموعة الأولى: زد - أستون فيلا - باناثينايكوس

المجموعة الثانية: الأهلي - فينورد - فيتوريا جيماريش

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى نصف النهائي، وسيتم منح جوائز لأفضل لاعب وحارس مرمى وهداف البطولة بالإضافة إلى جائزة اللعب النظيف.

الأهلي أستون فيلا نادي زد بطولة زد الدولية
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