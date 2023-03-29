بسبب رفض استضافة إسرائيل.. سحب تنظيم كأس العالم للشباب من إندونيسيا

الأربعاء، 29 مارس 2023 - 17:53

كتب : FilGoal

الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا - بيان رسمي

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم سحب تنظيم كأس العالم للشباب تحت 20 عاما من إندونيسيا.

وجاء ذلك بعد اجتماع بين جياني إنفانتينو رئيس فيفا وورئيس الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم إريك ثوهير.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن المتسضيف الجديد والعقوبات التي قد يتم توقيعها على الاتحاد الإندونيسي في وقت لاحق، حسب بيان فيفا.

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ولن تتغير مواعيد إقامة البطولة التي من المنتظر أن تقام خلال الفترة بين 20 مايو إلى 11 يونيو.

وكانت قُرعة البطولة قد ألغيت بسبب رفض حاكم مقاطعة بالي استضافة إسرائيل تزامنًا مع وجود احتجاجات شعبية في البلاد.

وفتح الرئيس الإندونيسي في وقت سابق الباب لاستضافة إسرائيل خلال البطولة.

وكان مقررًا أن تُسحَب قُرعة البطولة يوم الجمعة المقبل، قبل أن يتم إلغائها في انتظار قرار بشأن النهائيات.

وصرّح واين كوستر حاكم مقاطعة بالي الإندونيسية أنه يرفض استضافة منتخب إسرائيل.

ومن المقرر أن تنطلق البطولة يوم 20 مايو وتستمر حتى 11 يونيو في 6 مدن إندونيسية مختلفة.

وخاطب كوستر حاكم بالي وزارة الشباب والرياضة في بلاده لمطالبتهم بعدم استضافة إسرائيل.

وصرّح أريا سينولينجا عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الإندونيسي لكرة القدم: "أخشى أنه لو فقدت إندونيسيا حق تنظيم البطولة، فسيتم عزل إندونيسيا كرويًا عن العالم".

وتعرضت إندونيسيا للإيقاف عن أي أنشطة كروية سابقًا حتى مايو 2016 بسبب التدخُل الحكومي.

إندونيسيا كأس العالم للشباب فيفا
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