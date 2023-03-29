تقرير تركي: مصطفى محمد قد يعود لـ جالاتاسراي مجددا.. وسبب عدم تفعيل نانت لبند الشراء

الأربعاء، 29 مارس 2023 - 15:49

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - نانت

تطور جديد في مستقبل مصطفى محمد بين نانت الفرنسي وجالاتاسراي التركي.

ويقضي مهاجم منتخب مصر الدولي الموسم الحالي معارا من جالاتاسراي إلى نانت الفرنسي حتى نهاية الموسم، مع وجود بند بأحقية الشراء مقابل 5 ملايين و750 ألف يورو.

وكشف موقع "haber7" التركي أن مصطفى محمد ربما يفسد مخطط جالاتاسراي في ضم ماورو إيكاردي بشكل نهائي.

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وانضم الأرجنتيني مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي إلى جالاتاسراي التركي على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء عقب رحيل مصطفى محمد.

وأضاف التقرير أن "نانت لا يُفضل ضم مصطفى محمد بشكل نهائي من الفريق التركي في ظل عدم انسجامه داخل غرف الملابس رغم كونه أفضل مسجل أهداف للفريق الموسم الحالي".

وساهم مصطفى محمد بتسجيل 9 أهداف وصناعة 5 في 41 مباراة بجميع المسابقات بقميص نانت الفرنسي.

ويمتد تعاقد مصطفى محمد مع جالاتاسراي حتى 2025.

وسبق أن كشفت صحيفة "الصباح" التركية في ديسمبر الماضي أن نانت أنهى كافة الاتفاقات مع مصطفى محمد وحصل على موافقة أنطوان كومباري مدرب الفريق لتفعيل بند الشراء.

وحينها علق أنطوان كومباري مدرب نانت قائلا: "مصطفى محمد جاء إلى ثقافة أخرى، لكنه يفعل كل ما في وسعه للتكيف. أنا متأكد من أنه سيقدم أداء أفضل في الفترات المقبلة. يجب أن يستمر معنا".

وعلم FilGoal.com أن آخر ما اتفق عليه نانت مع اللاعب ووكيله هو تفعيل بند الشراء في يناير من العام الجاري، ولكن حسب التقرير فإن نانت تراجع عن الفكرة ولكن الأكيد أنهم لم يخبروا اللاعب أو وكيله بشكل رسمي بهذا القرار حتى الآن.

وسجل مصطفى 17 هدفا وصنع خمسة في 57 مباراة خاضها مع جالاتا سراي.

ولم يتوج مصطفى محمد مع جالاتاسراي بأي بطولة.

جالاتاسراي نانت مصطفى محمد
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