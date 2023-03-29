مرموش مرشح لجائزة لاعب الشهر في الدوري الألماني

دخل عمر مرموش لاعب فولفسبورج ومنتخب مصر، قائمة المرشحين لحصد جائزة أفضل لاعب في الدوري الألماني عن شهر مارس.

وشهدت القائمة تواجد 6 لاعبين، من ضمنهم مرموش الذي تألق في الأسابيع الأخيرة رفقة فولفسبورج.

المهاجم صاحب الـ24 عامًا هز شباك أينتراخت فرانكفورت وشتوتجارت خلال شهر مارس الجاري.

Presented by @EASPORTSFIFA, the #BundesligaPOTM nominees for March are... 🏆 Raphael Guerreiro🖤💛 Jeremie Frimpong ❤️🖤 Marius Bülter 💙🤍 Omar Marmoush 🤍💚 Exequiel Palacios ❤️🖤 Erhan Mašović 💙🤍 🗳 Vote for your favourite at https://t.co/2h3xqi6MgC pic.twitter.com/GWyVN3XrLM — Bundesliga English (@Bundesliga_EN) March 29, 2023

ليرفع مرموش رصيده إلى 5 أهداف في الدوري إجمالًا هذا الموسم، و6 أهداف في مختلف المسابقات.

يمكنك التصويت على الجائزة من هــــنـــــا.

وسيتنافس مرموش على الجائزة مع 5 لاعبين آخرين تألقوا رفقة أنديتهم خلال مارس.

على رأس المتنافسين يأتي البرتغالي رافاييل جيريرو لاعب بوروسيا دورتموند.

كما يتنافس الهولندي جيريمي فريمبونج ظهير أيمن باير ليفركوزن.

ويتواجد في قائمة المرشحين ماريوس بولتر مهاجم شالكه.

وترشح كذلك الأرجنتيني إزيكييل بالاسيوس لاعب ليفركوزن وبطل العالم مع بلاده.

وأخيرًا يظهر اسم الصربي إرهان ماشوفيتش مدافع بوخوم.

وكان السورينامي شيرالدو بيكر لاعب يونيون برلين قد فاز بالجائزة في أغسطس.

ثم فاز الألماني نيكلاس فولكروج مهاجم فيردر بريمن المتألق بالجائزة في سبتمبر.

وعاد فولكروج وفرض سيطرته على الجائزة في شهر أكتوبر لينال الاستدعاء إلى المنتخب.

وظهر أفراد بايرن ميونيخ في نوفمبر عندما فاز سيرج جنابري بالجائزة.

وحلت سيطرة بوروسيا دورتموند في يناير وفبراير عندما فاز يوليان براندت بالجائزة شهرين متتاليين.