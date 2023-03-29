موندو: عائق وحيد أمام انضمام جوندوجان لـ برشلونة

الأربعاء، 29 مارس 2023 - 15:41

كتب : FilGoal

هدف إلكاي جوندوجان - مانشستر سيتي ضد أستون فيلا

اتفق نادي برشلونة مع لاعب الوسط الألماني إلكاي جوندوجان للانضمام لصفوف الفريق الصيف المقبل مع بقاء عائق وحيد أمام إتمام الصفقة، حسب تأكيدات صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية.

ومع الأزمة الاقتصادية الحالية، فمن المنتظر أن يستمر برشلونة في سياسة التعاقد مع اللاعبين بشكل مجاني بعد نهاية تعاقدهم.

ويبرز اسم إينيجو مارتينيز الذي اتفق بالفعل على الانتقال لبرشلونة حسب موندو، ورفض عروضا من أندية نابولي وأتليتكو مدريد.

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وسيتكرر الأمر ذاته مع إلكاي جوندوجان الذي يراه تشافي مناسبا للتواجد في وسط برشلونة مع قدرته على لعب أكثر من دور.

ما يعيق الصفقة حتى الآن، هو عدم رغبة ابن الـ32 عاما في التوقيع على بند يتيح لبرشلونة إعارته حال عدم قدرته على تسجيله بشكل صحيح، وهو الشرط الذي وافق عليه مارتينيز.

جوندوجان انتقل لصفوف مانشستر سيتي عام 2016 ليسجل 53 هدفا ويصنع 37 آخرين في 290 مباراة.

وفاز جوندوجان مع مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي وكأس الرابطة أربع مرات، ولقبين للدرع الخيرية ولقب واحد لكأس الاتحاد.

إلكاي جوندوجان الدوري الإسباني الدوري الإنجليزي برشلونة مانشستر سيتي
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