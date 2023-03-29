دي مارزيو: ميلان يبدأ خطواته الجادة لتجديد التعاقد مع جيرو

الأربعاء، 29 مارس 2023 - 15:07

كتب : FilGoal

أوليفييه جيرو - ميلان × ساسولو

عقد مسؤولو ميلان اجتماعا جديدا مع ممثلي المهاجم الفرنسي أولفييه جيرو للتفاوض حول تجديد تعاقده مع النادي، حسب تأكيدات الصحفي الإيطالي جيانلوكا دي مارزيو.

وتم عقد اجتماع أولي في بداية فبراير الماضي قبل أن تبدأ إدارة ميلان في اتخاذ خطوات جادة للتجديد، حيث ترغب في حسم الأمر قبل نهاية الموسم الحالي.

وينتهي تعاقد المهاجم الفرنسي مع إيه سي ميلان في صيف عام 2023.

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ابن الـ36 عاما شارك في 34 مباراة هذا الموسم، سجل خلالها 12 هدفا وصنع ستة آخرين.

وانتقل جيرو إلى صفوف ميلان في صيف 2021 بعد نهاية تعاقده مع تشيلسي.

ولعب الفرنسي 72 مباراة، سجل خلالها 26 هدفا وصنع عشرة آخرين، بجانب فوزه بلقب الدوري الإيطالي في الموسم الماضي.

ويتواجد ميلان في المركز الرابع للدوري الإيطالي برصيد 48 نقطة من 27 مباراة.

ويستعد حامل لقب الدوري الإيطالي لمواجهة صعبة مع نابولي المتصدر يوم الأحد المقبل.

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