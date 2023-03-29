روبرتسون يرد على وصف رودري لأداء اسكتلندا بالقمامة

رد أندي روبرتسون قائد منتخب اسكتلندا على تصريحات رودري لاعب وسط إسبانيا التي وصف فيها أداء الخصم بالقمامة.

وانتقد رودري قائد منتخب إسبانيا، أسلوب لعب اسكتلندا في مباراة الطرفين التي انتهت بفوز رفاق روبرتسون 2-0 مساء الثلاثاء (التفاصيل).

وقال روبرتسون لشبكة Viaplay: "أعتقد أنهم كانوا يسقطون بسهولة، كنا نحاول دائمًا أن نفوز بالصراعات الجسدية والتحديات الثنائية".

وأضاف "لا أعتقد أننا تجاوزنا حدودنا في اللعب. في الشوط الأول سقط الكثير من لاعبي منتخب إسبانيا على الأرض حتى أشهر الحكم بطاقتين صفراوين للاعبي اسكتلندا".

وأكمل مدافع ليفربول "استعدينا بشكل جيد لمباراة إسبانيا، وجهزنا خطة تسبب لهم المشاكل".

وواصل "من المهم ألا ننجرف. لقد حصلنا على ست نقاط، وهي بداية رائعة للتصفيات، لكن للأسف ست نقاط لا تؤهلك لكأس الأمم الأوروبية".

وأتم "علينا أن نواصل التقدم ونظهر نفس الرغبة في الفوز، وإذا فعلنا ذلك، فلدينا فرصة كبيرة للفوز بأي مباراة".

وخسرت إسبانيا بهدفين دون رد أمام مضيفتها اسكتلندا في هامبدن بارك بالجولة الثانية لتصفيات يورو 2024.

وقال رودري بعد المباراة: "اسكتلندا لديها طريقتها في اللعب، يهدرون الوقت دائمًا، يستفزونك، يسقطون على الأرض".

وأضاف لاعب وسط مانشستر سيتي: "هذه ليست كرة قدم، هذه قمامة".

وفي تصريحات أخرى أوضح: "سنحت فرصتان لـ اسكتلندا، وتمكنت من التسجيل في المرتين".

وتابع: "نحن حاولنا، أصبنا القائم مرتين وخلقنا فرصًا عديدة في الشوط الأول. يجب الحذر دائمًا أمام هذه الفرق، الثمن يكون غاليًا وهُم صارت معهم الأمور بشكل مثالي".

وأكمل بخصوص أرضية الملعب: "لقد لعبت اسكتلندا مباراة جيدة، ليس هناك أعذار، لديهم ظروفهم ونحن يجب أن نتأقلم، ورغم سنحت لنا فرص ولم تدخل الكرة، يجب أن نكون أكثر حسمًا".

وأتم: "ليس لدينا أي شكوك، لا نريد أن نبدأ في التشكيك أرجوكم. النتيجة هي المعيار في كرة القدم، لكنها كانت أخطاء مكلفة، وقد خسرنا جميعا".

وسجّل سكوت ماكتوميناي ثنائية اسكتلندا في الدقيقتين 7 و51 من عمر المباراة.

وتعد تلك الخسارة هي الأولى لـ إسبانيا تحت قيادة مدربها الجديد لويس دي لا فوينتي.

وكانت إسبانيا قد تغلبت في الاختبار الأول على النرويج منذ عدة أيام بثلاثية دون رد.

وتصدرت اسكتلندا المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، وتجمد رصيد إسبانيا عند 3 نقاط.