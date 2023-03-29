عجمان لـ في الجول: لم يصلنا عرض من الأهلي لضم فراس بلعربي

نفى نادي عجمان أن يكون قد تلقى عرضًا من الأهلي لضم لاعبه التونسي محمد فراس بالعربي.

وذكرت تقارير أن الأهلي تقدم بعرض لضم بالعربي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضح محمد حسين كزوة مدير نادي عجمان الإماراتي لـ FilGoal.com: "لم نتلق أي عرض من الأهلي لضم لاعبنا فراس بلعربي، لم ندخل في أي مفاوضات".

وعن موقف ناديه لو وصلت عروض لضم اللاعب، أشار: "لا نمانع التفاوض على أي عروض مناسبة عبر القنوات الشرعية".

كما تواصل FilGoal.com مع خليفة الجرمن رئيس نادي عجمان.

وأجاب الجرمن في تصريح مقتضب: "لم تصلنا أي عروض من الأهلي لضم بالعربي".

وتواصل FilGoal.com مع مصدر مسؤول داخل الأهلي للسؤال عن بالعربي.

وأوضح المصدر: "غير حقيقي أن الأهلي قدم عرضا، لم يحدث أي تفاوض مع اللاعب".

بالعربي (26 عامًا) انضم إلى عجمان في صيف 2021 قادمًا من النجم الساحلي التونسي.

وسبق لـ بالعربي اللعب في صفوف المستقبل الرياضي بالمرسى، والبنزرتي، والفجيرة الإماراتي.

وخاض بالعربي 24 مباراة مع عجمان هذا الموسم، سجل خلالها 13 هدفا وصنع 8.

ويجيد بالعربي في مراكز خط الوسط الهجومية سواء في العمق أو على الجناحين، ويلعب بالقدم اليسرى.

ويمتلك بالعربي 11 مباراة دولية بقميص منتخب تونس، آخرها في مواجهة ليبيا يوم الجمعة الماضي حيث لعب أساسيًا وتم استبداله بعد 66 دقيقة.

وتواجد بالعربي في قائمة تونس بكأس العرب 2021، وشارك في كل المباريات باستثناء نصف النهائي أمام مصر.

وسجل بالعربي ثنائية في شباك موريتانيا بأولى مباريات تونس في كأس العرب.