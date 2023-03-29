تقرير: كفارا يوافق على تمديد عقده مع نابولي بلا شرط جزائي

نجح نابولي في إقناع لاعبه الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا بتجديد عقده لموسم آخر، حسب موقع فوت ميركاتو.

عقد كفارا ينتهي في صيف 2027، بينما يسعى نابولي لتعديل عقده وتمديده حتى صيف 2028.

وذكر تقرير فوت ميركاتو أن اللاعب وافق على التمديد حتى يونيو 2028.

وأوضح التقرير أن راتب كفاراتسخيليا سيرتفع من مليون يورو سنويا إلى 4 ملايين يورو سنويا تشمل المكافأت.

وأفاد بأن نابولي لن يضع شروط جزائية في العقد، ولن يتخلى عنه قبل عام 2024 وبملبغ ضخم.

ومن المرجح أن يعلن النادي الإيطالي تمديد عقد كفارا بعد تسوية الأمور القانونية.

ويلفت كفاراتسخيليا أنظار جميع كبار أوروبا خلال الموسم الحالي، إذ سجل 14 هدفا وصنع 16 في 30 مباراة شارك فيها هذا الموسم.

وساعد النجم الجورجي فريقه على تصدر الدوري الإيطالي، الذي يقترب من معانقة لقبه للمرة الأولى منذ عام 1990.

كما تأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا وينتظر مواجهة ميلان.

وتعاقد نابولي مع "كفارادونا"، لقبه الجديد نسبة للأسطورة دييجو أرماندو مارادونا، قادما من دينامو بوتامي الجورجي في الصيف الماضي.