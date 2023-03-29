لو سيلسو: بكيت كثيرا بعد غيابي عن كأس العالم.. لكن الحياة عوضتني في ولادة ابنتي

تحدث جيوفاني لو سيلسو لاعب فياريال عن مشاعره الحزينة عند غيابه عن كأس العالم.

وعاد لو سيلسو للظهور بقميص منتخب الأرجنتين في مباراة كوراساو صباح اليوم الأربعاء.

وقال لو سيلسو بعد المباراة: "إنها لحظة مثيرة للمشاعر، عدت لارتداء قميص المنتخب الوطني واستمتعت مع زملائي داخل الملعب، حاولت الاستمتاع بأقصى قدر مع الجمهور والفريق".

وتذكر غيابه عن كأس العالم: "كانت لحظات صعبة منذ البداية، عندما عرفت أن الإصابة ستمنعني من خوض كأس العالم، أغلقت الباب على نفسي وبدأت في البكاء، لكن الحياة تعطي وتأخذ، لأني بذلك استطعت التواجد أثناء ولادة ابنتي".

وتابع: "الحياة مثل كرة القدم، تعطي فرصا للعودة. حاولت عدم الخضوع لعملية جراحية حتى ألحق بكأس العالم، لكن ذلك كان مستحيلًا".

وأتم: "توجب عليّ أن أطوي الصفحة، وأشكر الجهاز الفني وزملائي على تواجدي هنا معهم".

وتعرض لو سيلسو لإصابة أبعدته عن تتويج الأرجنتين بكأس العالم، رغم تواجده في فوز راقصي السامبا بكوبا أمريكا وكأس فيناليسيما.

وصنع لو سيلسو هدفين خلال 67 دقيقة شارك فيها أمام كوراساو.

ولم يكن لو سيلسو قد شارك دوليًا منذ سبتمبر 2022 في الفوز الودي على جامايكا.

وخاض لو سيلسو 18 مباراة مع فريقه فياريال هذا الموسم، لكنه اكتفى بتسجيل هدف واحد بسبب غيابه لفترة طويلة عن الملاعب.