الاتحاد السعودي: لن نتعجل في اختيار بديل رينار

يرفض ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم التعجل في اختيار بديل لهيرفي رينار مدرب الأخضر الذي رحل لتدريب منتخب سيدات فرنسا.

فقد أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم يوم الثلاثاء موافقته على رحيل رينار بناء على رغبة المدرب الفرنسي.

وقال المسحل في تصريحات لقناة SSC: "نقدم الشكر لهيرفي رينار على الـ4 سنوات التي قضاها معنا، حققنا نجاحات عديدة معا وتقدمنا في تصنيف المنتخبات".

وأضاف "لقد وصله عرضا من الاتحاد الفرنسي، وتحدث معي وأبدى رغبته في تدريب منتخب بلاده للسيدات، كما تواصل معنا الاتحاد الفرنسي لكرة القدم بطلب رسمي، بالطبع لا يمكنك إجبار أحد على الاستمرار لو كان يرغب في الرحيل".

وتابع "كنا نرغب في استمراره حتى نهاية عقده عام 2027، ولكنه فضل الرحيل بعد الاتفاق على تسوية كافة البنود القانونية في العقد".

وشدد "أي مدرب سيأتي سيكمل المسيرة حسب الخطط التي وضعناها".

وأوضح "حتى هذه اللحظة، لا يوجد أي اسم مطروح حاليا لخلافة رينار، لن نتعجل اختيار البديل، أمامنا الكثير من الوقت فقد قررنا عدم خوض مباريات في فترة التوقف المقبلة في يونيو".

وأتم "سندرس اسم البديل من الآن وحتى يونيو المقبل، ولن نعلن اسمه حتى نراجع كل الملفات. المنتخب السعودي سيكون مطمعا للكثير من المدربين العالميين المرموقين".

قناة الإخبارية السعودية أشارت إلى أن البرتغالي جورجي جيسوس بات الخيار الأقرب لخلافة رينار في تدريب المنتخب السعودي.

جيسوس مدرب بنفيكا وفلامنجو والهلال السابق يتولى في الموسم الحالي تدريب فنربخشة التركي.

ومن المقرر أن يتولى رينار تدريب المنتخب الفرنسي للسيدات خلال الفترة المقبلة.

رينار حقق لقبي كأس الأمم الإفريقية مرتين عامي 2012 مع زامبيا و2015 مع كوت ديفوار.

وتولى تدريب منتخب السعودية في يوليو 2019 وقاد الأخضر لتحقيق فوز تاريخي في كأس العالم 2022 على حساب الأرجنتين في دور المجموعات.