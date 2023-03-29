مدرب إسبانيا: سعيد ومتفائل رغم الخسارة أمام اسكتلندا.. رأيت أفكاري تُنفذ في الملعب

الأربعاء، 29 مارس 2023 - 11:49

كتب : FilGoal

لويس دي لا فوينتي - إسبانيا

أبدى لويس دي لا فوينتي المدير الفني لمنتخب إسبانيا، رضاه عن مستوى فريقه، رغم الخسارة أمام اسكتلندا.

وتلقت إسبانيا أول هزيمة في حقبة دي لا فوينتي، وسقطت بهدفين دون رد في هامبدن بارك ضمن تصفيات يورو 2024.

وقال دي لا فوينتي بعد المباراة: "قمنا بالعديد من الأمور الجيدة في المباراة، سأركز على الجوانب الإيجابية، يجب أن نتحسن كثيرًا ولكني سعيد للغاية بسلوك اللاعبين. أهم شيء الآن هو الخروج بدروس مستفادة، وبعدها سنرى ما سار بشكلٍ سيئ".

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وأضاف: "لا يمكن أن ألوم اللاعبين في لقطتي الهدفين، في هذا المستوى أي تفصيلة تصنع الفارق، سيطرنا بالكامل على الشوط الأول ورأيت على أرض الملعب كل ما أعددناه تقريبًا".

وعن عدم احتساب ركلة جزاء محتملة لـ خوسيلو، قال: "لم أمتلك الوقت لمشاهدة اللقطة، سأركز أكثر على العمل وتطبيق أفكارنا في الملعب، هذا يجعلني سعيدًا ومتفائلًا، لقد ذرعنا بذرة والمستقبل سيأتي علينا بأمور سعيدة ومهمة".

وأضاف: "يمكن أن نتحسن دائمًا، لكني لن أتحرك ولو 1 سم عن الأفكار التي نقلتها إلى اللاعبين، لأنهم نفذوا الأفكار بشكل مميز".

وتابع دي لا فوينتي: "أراهن على هؤلاء اللاعبين، وهناك آخرون أيضًا، لكني أراهن على هذه المجموعة مرة و1000 مرة".

وشدد: "كانت مباراة معقدة وصعبة للغاية، نفذنا ما تدربنا عليه، ولكننا عوقبنا بشدة على خطأين، لا ألوم بورو أو كارباخال، إنهما لاعبان للحاضر والمستقبل، إنها أمور تحدث في كرة القدم، خلقنا الفرص وأنا راضٍ".

وأكد: "خطتنا لن تتغير، تتبقى لنا 6 مباريات في المجموعة وإسبانيا ستواصل على نفس المنوال، وهو محاولة الفوز بالمباريات المتبقية، كنا نعرف أن المهمة لن تكون سهلة، وإسبانيا خلقت فرصًا أكثر من اسكتلندا، لكنهم سجلوا هدفين".

وأشار: "أنا لست سعيدًا بالنتيجة، لكني راضٍ لرؤية الفريق يطبق أفكاري بعد 4 أيام فقط من التدرب. لا أعرف إن كان الجمهور سيقارن الوضع الحالي بالماضي، لا يشغلني ذلك، أريد تنفيذ أفكاري".

وأتم: "كان ينقصنا تسجيل الأهداف لأننا خلقنا الفرص وسددنا على المرمى، يجب أن نعطي الثقة لهذه المجموعة من اللاعبين، وأنا واثق أنهم سيظهرون أفضل ما لديهم. نحن في الطريق السليم، لكن المشكلة أنه حتى يونيو لن نخوض مزيدًا من المباريات".

وسجّل سكوت ماكتوميناي ثنائية اسكتلندا في الدقيقتين 7 و51 من عمر المباراة.

وكانت إسبانيا قد تغلبت في الاختبار الأول على النرويج منذ عدة أيام بثلاثية دون رد.

وتصدرت اسكتلندا المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، وتجمد رصيد إسبانيا عند 3 نقاط.

إسبانيا اسكتلندا
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