100 هدف دولي وهاتريك.. ميسي يواصل الاحتفالات بـ كأس العالم بسباعية ضد كوراساو وديا

سحق منتخب الأرجنتين نظيره كوراساو بنتيجة 7-0 في مباراة ودية بملعب استاديو أونيكو مادري دي سوسيدادس خارج العاصمة الأرجنتينية.

ويواصل منتخب الأرجنتين احتفالاته رفقة الجماهير بلقب كأس العالم 2022، إذ خاض مباراة ودية منذ أيام انتصر خلالها على بنما بنتيجة 2-0.

المباراة شهدت تسجيل ليونيل ميسي قائد التانجو للهدف رقم 100 في مسيرته بقميص منتخب بلاده، وكذلك الهاتريك التاسع له مع المنتخب ليرفع رصيده إلى 102 هدف دولي.

ولأول مرة يحقق منتخب الأرجنتين فوزا بـ 6 أهداف أو أكثر على منتخب من أمريكا الشمالية منذ عام 1975 عندما انتصر على الولايات المتحدة 6-0.

وسجل ليونيل ميسي الهاتريك الخامس له في مسيرته خلال الشوط الأول.

كما رفع رصيده من الهاتريك بقميص التانجو إلى 9 جعلته ثاني أكثر لاعب في العالم تسجيلا للهاتريك بقميص المنتخبات بعد كريستيانو رونالدو (10) وبالتساوي مع الإماراتي علي مبخوت (9).

التشكيل

شهدت المباراة عودة جيوفاني لو سيلسو لتشكيل التانجو الأساسي بعدما غاب عن كأس العالم بسبب الإصابة.

والأمر ذاته للجناح نيكولاس جونزاليس، وقاد الهجوم لاوتارو مارتينيز.

وصف المباراة

في الدقيقة التاسعة أهدر لاوتارو فرصة التسجيل في المرمى الخالي من داخل منطقة الست ياردات.

وسجل قائد التانجو الهدف الأول في اللقاء بعد مرور 20 دقيقة بعد تمريرة من جيوفاني لو سيلسو وصلت لميسي داخل منطقة الجزاء وراوغ 2 من مدافعي الخصم وسدد بيمناه على يمين الحارس.

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وفي الدقيقة 23 أضاف نيكولاس جونزاليس الهدف الثاني للأرجنتين برأسية من داخل منطقة الست ياردات.

وبعد 10 دقائق سجل ميسي كرة من الجهة اليمنى داخل منطقة الجزاء على يمين الحارس مسجلا الهدف الثاني له والثالث للتانجو.

وبتسديدة من خارج منطقة الجزاء سجل إنزو فيرنانديز الهدف الرابع للأرجنتين بصناعة ميسي في الدقيقة 35.

وبعد دقيقتين أضاف ميسي الهدف الثالث له والخامس للأرجنتين بعدما انفرد عقب تمريرة طويلة متقنة من جيوفاني لو سيلسو.

في الشوط الثاني أجري ليونيل سكالوني عدة تغييرات فشارك رودريجيو دي بول وإيزيكويل بالاسيوس وخوان فويث في الدقيقة 50 عوضا عن أليكسيس ماك أليستر وإنزو فيرنانديز ونيكولاس أوتاميندي.

ثم شارك أنخيل دي ماريا وباولو ديبالا في الدقيقة 67 بدلا من لو سيلسو ولاوتارو مارتينيز.

وبعد 11 دقيقة من مشاركته سجل دي ماريا هدفا من علامة الجزاء لتصبح النتيجة 6-0.

وأصبح دي ماريا رابع لاعب يسجل هدفا من علامة الجزاء في حقبة ليونيل سكالوني بعد ليونيل ميسي ولياندرو باريديس وجونزالو مارتينيز.

وقبل 3 دقائق على نهاية اللقاء سجل جونزالو مونتيل صاحب ركلة التتويج بلقب كأس العالم الهدف السابع والأخير بعد عرضية باولو ديبالا.

وبعد المباراة احتفل لاعبو الأرجنتين بلقب كأس العالم رفقة الجماهير، كما حصد ميسي درعا من الاتحاد الأرجنتيني عقب وصوله لـ 100 هدف دولي.