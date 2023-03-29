صبحي: لم أتأثر بجماهير مالاوي لأني معتاد على الضغط.. وأتمنى الشفاء للشناوي

أبدى محمد صبحي حارس مرمى الزمالك، سعادته بظهوره بقميص منتخب مصر أمام مالاوي.

ودخل صبحي بديلًا لـ محمد الشناوي بين شوطي مواجهة مالاوي أمس الثلاثاء في الجولة الرابعة لتصفيات كأس الأمم الإفريقية

وقال صبحي عبر أون تايم سبورتس: "أشكر اللاعبين، فرغم الظروف الصعبة كانوا رجالا وعلى قدر المسؤولية".

وتابع: "أشكر الجهاز الفني على ثقته، وأتمنى الشفاء للشناوي".

وأكمل: "هذه ثاني مشاركة لي مع منتخب مصر، كنت مركزًا وأنتظر دخولي في أي لحظة".

وعن اللعب أمام جماهير غفيرة، أوضح: "في الزمالك ألعب تحت ضغط الجماهير، وكذلك شاركت في كأس الأمم الإفريقية المؤهلة للأولمبياد، ليس لدي مشكلة في اللعب أمام جماهير غفيرة، تركيزي ينصب بالكامل على الملعب".

وشدد: "كل لاعبي الأهلي والزمالك وبيراميدز أخوة وأصدقاء ونجلس معًا سويًا".

وأتم: "نحب بعضنا البعض، ولذلك أقول للجماهير لا للتعصب، يجب أن يسود الحب، هي كرة قدم في النهاية".

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وخاض صبحي مباراته الدولية الثانية، بعد أن دخل بديلًا في مباراة المغرب بربع نهائي كأس الأمم الإفريقية الماضية.

وشارك صبحي وقتها بدلًا من محمد أبو جبل المصاب في آخر 6 دقائق من الوقت الأصلي، كما خاض الوقت الإضافي كاملًا.

وسجّل طارق حامد، وعمر مرموش، ومحمد صلاح، وأحمد سيد "زيزو" رباعية منتخب مصر في شباك مالاوي.

ورفعت مصر رصيدها إلى 9 نقاط بالتساوي مع غينيا، ويكفيها حصد نقطة وحيدة من آخر جولتين لتضمن تأهلها إلى النهائيات.