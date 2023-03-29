بالقدم اليمنى.. ميسي يصل للهدف رقم 100 مع منتخب الأرجنتين

الأربعاء، 29 مارس 2023 - 02:12

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - الأرجنتين

وصل ليونيل ميسي قائد الأرجنتين للهدف رقم 100 بقميص منتخب بلاده بفضل هدفه ضد كوراساو في المباراة الودية.

ويخوض منتخب الأرجنتين مباراة ودية ضد كوراساو على ملعب استاديو أونيكو مادري دي سوسيدادس خارج العاصمة الأرجنتينية.

وأصبح ليونيل ميسي ثالث لاعب في تاريخ كرة القدم يسجل 100 هدف بقميص المنتخبات بعد كريستيانو رونالدو (122 هدفا) والإيراني علي دائي (109 هدفا).

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وسجل قائد التانجو الهدف بعد تمريرة من جيوفاني لو سيلسو وصلت لميسي داخل منطقة الجزاء وراوغ 2 من مدافعي الخصم وسدد بيمناه على يمين الحارس.

ويخوض ميسي مباراته الدولية رقم 174 بقميص الأرجنتين.

وجاءت أهداف ميسي بواقع 28 هدفا في 60 مباراة بتصفيات كأس العالم، و13 هدفا في 34 بـ كوبا أمريكا، و13 هدفا في 26 مباراة في كأس العالم، و46 هدفا في 52 مباراة ودية.

وخلال مسيرته سجل ميسي هاتريك 3 أهداف في مباراة واحدة خلال 8 مرات ضد منتخبات: سويسرا والبرازيل وجواتيمالا وبنما والإكوادور وهايتي وبوليفيا وإستونيا.

ويعد منتخب بوليفيا أكثر منتخب هز ميسي شباكه بواقع 8 أهداف.

وسجل ميسي لـ 18 عاما على التوالي بدءا من 2006 وحتى 2023.

ويعد عام 2022 أكثر عام سجل ميسي خلاله بواقع 18 هدفا في 14 مباراة والتي شهدت تتويج المنتخب بلقب كأس العالم.

وتُوّج ميسي بـ 3 ألقاب بقميص الأرجنتين، كوبا أمريكا 2021 وفينالسيما 2022 وكأس العالم 2022.

ليونيل ميسي الأرجنتين كوراساو
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