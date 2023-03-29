كرة طائرة - فوز سيدات الأهلي والزمالك في الجولة الأولى من نصف نهائي الدوري

الأربعاء، 29 مارس 2023 - 01:42

كتب : محمد سمير

مريم متولي - كرة طائرة سيدات الزمالك

تغلبت فرق سيدات الأهلي والزمالك في الجولة الأولى من نصف نهائي الدوري الممتاز.

ويقام نصف نهائي الدوري بنظام Best of 3 أي أن الفريق الفائز بمباراتين يتأهل إلى المباراة النهائية.

وتغلبت سيدات الأهلي على سبورتنج بثلاثة أشواط دون مقابل في المباراة التي أقيمت على صالة الاتحاد السكندري.

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وبنفس النتيجة نجحت سيدات الزمالك في تحقيق الفوز على وادي دجلة في الجولة الأولى.

وتقام منافسات الجولة الثانية مساء اليوم الأربعاء لحسم بطاقة التأهل إلى النهائي.

وحال نجح فريقا الأهلي والزمالك في تحقيق الفوز، يتأهل الثنائي إلى المباراة النهائية من الدوري والتي لم يتم تحديد موعدها حتى الآن.

أما في حال حقق أيا من سبورتنج أو وادي دجلة الفوز يتم اللجوء لمباراة فاصلة تقام يوم الجمعة.

وكان الأهلي قد توج بلقب النسخة الأخيرة من مسابقة الدوري المصري للسيدات.

وعلى صعيد آخر تتنافس فرق الأهلي والزمالك ووادي دجلة والصيد في نصف نهائي كأس مصر المقرر انطلاقه يوم الأحد 9 أبريل المقبل.

وجاء جدول كأس مصر للسيدات كالآتي:

الجولة الأولى: الأحد 9 أبريل

الأهلي × وادي دجلة (9 مساء) صالة 6 أكتوبر الدولية

الزمالك × الصيد (11 مساء) صالة 6 أكتوبر الدولية

الجولة الثانية: الإثنين 10 أبريل

وادي دجلة × الأهلي (9 مساء) صالة 6 أكتوبر الدولية

الصيد × الزمالك (11 مساء) صالة 6 أكتوبر الدولية

وتقام المباراة الفاصلة إن وجدت يوم الأربعاء 12 من شهر أبريل المقبل.

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