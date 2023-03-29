رينار: مباراة الأرجنتين خالدة في الذاكرة.. وهذا سبب رحيلي عن السعودية

كشف هيرفي رينار سبب رحيله عن تدريب منتخب السعودية.

وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم موافقته على فسخ التعاقد مع رينار بناء على طلب المدرب الفرنسي.

وقال رينار عقب مباراة السعودية ضد بوليفيا: "وصلت مع المنتخب السعودي إلى أعلى مستوى، ولا يمكنني الوصول إلى أعلى من ذلك".

وأضاف "كان يجب علي أن أكون أمينا وأتوجه بالشكر للجميع على الوقت الرائع الذي قضيته في السعودية".

وأوضح رينار في مقطع فيديو نشره المنتخب السعودي عبر "تويتر": "هذه رسالتى إلي كل الجماهير السعودية. أود أن أشكر جميع الناس الذين دعموني خلال هذه الفترة الرائعة".

وأضاف "لم يكن من السهل اتخاذ مثل هذا القرار لكن وأود أشكر الحكومة ووزارة الرياضة وبالتأكيد شكر خاص لرئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم. لقد كان تعاونا رائعا".

وواصل "حققنا نجاحا كبيرا وتصدرنا تصفيات كأس العالم أمام اليابان وأستراليا من أجل التأهل لمونديال قطر 2022. تجربتنا معًا كانت رائعة".

وشدد "مباراتنا أمام منتخب الأرجنتين أعتقد بأنها ستبقي خالدة في ذاكرة الجماهير السعودية، وأيضًا لعبنا مباراة رائعة أمام منتخب بولندا لكن للأسف لم نحصل على نتيجة جيدة لذلك هذه التجربة رائعة مع الدعم الكبير"

واختتم رينار "أتمني لكم التوفيق خاصة في كأس آسيا 2024 في قطر.. سوف أدعمكم.. وبالتأكيد إذا كنت قادر على التواجد في المدرجات في هذه البطولة سوف أدعم المنتخب السعودي لأنكم دائما ستبقون في قلبي".

قناة الإخبارية السعودية أشارت إلى أن البرتغالي جورجي جيسوس بات الخيار الأقرب لخلافة رينار في تدريب المنتخب السعودي.

جيسوس مدرب بنفيكا وفلامنجو والهلال السابق يتولى في الموسم الحالي تدريب فنربخشة التركي.

ومن المقرر أن يتولى رينار تدريب المنتخب الفرنسي للسيدات خلال الفترة المقبلة.

رينار حقق لقبي كأس الأمم الإفريقية مرتين عامي 2012 مع زامبيا و2015 مع كوت ديفوار.

وتولى تدريب منتخب السعودية في يوليو 2019 وقاد الأخضر لتحقيق فوز تاريخي في كأس العالم 2022 على حساب الأرجنتين في دور المجموعات.