رينار: مباراة الأرجنتين خالدة في الذاكرة.. وهذا سبب رحيلي عن السعودية

الأربعاء، 29 مارس 2023 - 01:26

كتب : FilGoal

هيرفي رينار مدرب منتخب السعودية

كشف هيرفي رينار سبب رحيله عن تدريب منتخب السعودية.

وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم موافقته على فسخ التعاقد مع رينار بناء على طلب المدرب الفرنسي.

وقال رينار عقب مباراة السعودية ضد بوليفيا: "وصلت مع المنتخب السعودي إلى أعلى مستوى، ولا يمكنني الوصول إلى أعلى من ذلك".

أخبار متعلقة:
الأهلي يكشف تفاصيل استقبال بعثة الهلال.. وحالة الخطيب الطبية للمرة الأولى في تاريخه.. ساسي وكريسبو يقودان الدحيل للتتويج بـ كأس أوريدو كرة طائرة - اللجوء لمباراة فاصلة.. الزمالك يعوض خسارته ويهزم طلائع الجيش مرحلة المفاجآت.. النيجر تُكمل عقد المتأهلين لنهائيات أمم إفريقيا 2023 تحت 23 عاما

وأضاف "كان يجب علي أن أكون أمينا وأتوجه بالشكر للجميع على الوقت الرائع الذي قضيته في السعودية".

وأوضح رينار في مقطع فيديو نشره المنتخب السعودي عبر "تويتر": "هذه رسالتى إلي كل الجماهير السعودية. أود أن أشكر جميع الناس الذين دعموني خلال هذه الفترة الرائعة".

وأضاف "لم يكن من السهل اتخاذ مثل هذا القرار لكن وأود أشكر الحكومة ووزارة الرياضة وبالتأكيد شكر خاص لرئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم. لقد كان تعاونا رائعا".

وواصل "حققنا نجاحا كبيرا وتصدرنا تصفيات كأس العالم أمام اليابان وأستراليا من أجل التأهل لمونديال قطر 2022. تجربتنا معًا كانت رائعة".

وشدد "مباراتنا أمام منتخب الأرجنتين أعتقد بأنها ستبقي خالدة في ذاكرة الجماهير السعودية، وأيضًا لعبنا مباراة رائعة أمام منتخب بولندا لكن للأسف لم نحصل على نتيجة جيدة لذلك هذه التجربة رائعة مع الدعم الكبير"

واختتم رينار "أتمني لكم التوفيق خاصة في كأس آسيا 2024 في قطر.. سوف أدعمكم.. وبالتأكيد إذا كنت قادر على التواجد في المدرجات في هذه البطولة سوف أدعم المنتخب السعودي لأنكم دائما ستبقون في قلبي".

قناة الإخبارية السعودية أشارت إلى أن البرتغالي جورجي جيسوس بات الخيار الأقرب لخلافة رينار في تدريب المنتخب السعودي.

جيسوس مدرب بنفيكا وفلامنجو والهلال السابق يتولى في الموسم الحالي تدريب فنربخشة التركي.

ومن المقرر أن يتولى رينار تدريب المنتخب الفرنسي للسيدات خلال الفترة المقبلة.

رينار حقق لقبي كأس الأمم الإفريقية مرتين عامي 2012 مع زامبيا و2015 مع كوت ديفوار.

وتولى تدريب منتخب السعودية في يوليو 2019 وقاد الأخضر لتحقيق فوز تاريخي في كأس العالم 2022 على حساب الأرجنتين في دور المجموعات.

منتخب السعودية هيرفي رينارد
نرشح لكم
الدوري السعودي – نفاد تذاكر مباراة النصر والعدالة قبل 72 ساعة من موعدها رئيس اتحاد جدة يعلق على مفاوضات دي ماريا ليكيب: سان جيرمان متشائم بشأن بقاء ميسي.. وتفاصيل عرض الهلال له ولـ راموس نونو سانتو مدرب شهر مارس في السعودية الرياضية السعودية: زيدان ومانشيني ضمن 4 مرشحين لخلافة رينار الاتحاد السعودي: لن نتعجل في اختيار بديل رينار مهاجم الإسماعيلي السابق يسجل.. رينار يودع السعودية بالخسارة من بوليفيا رينار يرحل عن تدريب السعودية
أخر الأخبار
قرعة دوري أبطال إفريقيا - الأهلي في ربع النهائي.. الموعد والمتأهلون والقنوات الناقلة 4 ساعة | الكرة الإفريقية
منافس الأهلي المحتمل - مغربيان وتونسي.. الأحمر ضد الأوائل العرب 4 ساعة | الكرة الإفريقية
دوري أبطال إفريقيا - الوداد يحسم الصدارة بثلاثية أمام الشبيبة.. والترجي يكتفي بالتعادل 4 ساعة | الكرة الإفريقية
العامري فاروق: من يريد الفوز باللقب لا يجب أن يفكر في المنافسين.. وموقف غرامة كهربا 4 ساعة | الكرة الإفريقية
موعد مباراة الأهلي ضد غزل المحلة.. القنوات الناقلة والمعلق 4 ساعة | الدوري المصري
طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة طاهر وموعد عودة متولي 4 ساعة | الكرة المصرية
الكونفدرالية - موعد مباراة بيراميدز ضد فيوتشر والقنوات الناقلة 4 ساعة | الكرة الإفريقية
موقعة الكونفدرالية - مهاجم واحد و6 غيابات في قائمة بيراميدز لمواجهة فيوتشر 5 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 السنغال تودع في 10 دقائق.. وفشل الكاميرون والجزائر ونيجيريا في التأهل لإفريقيا تحت 23 عاما 2 انتهت تصفيات إفريقيا - مصر الأولمبي (0) -(0) زامبيا.. الفراعنة إلى أمم إفريقيا 3 سيناريوهات الكونفدرالية بعد الحُكم لـ فيوتشر - الجيش الملكي قد يودع وبيراميدز أمام خيار واحد 4 مرتضى منصور: المعركة بدأت الآن.. وتمت مساومتي على حريتي مقابل 3 أشياء