للمرة الأولى في تاريخه.. ساسي وكريسبو يقودان الدحيل للتتويج بـ كأس أوريدو

توج نادي الدحيل بلقب كأس أوريدو للمرة الأولى في تاريخه عقب الفوز على أم صلال بهدف دون مقابل.

وتعد كأس أوريدو إحدى البطولات التي تُنظمها مؤسسة دوري نجوم قطر بمشاركة أندية الدرجة الأولى، وذلك خلال فترات توقف بطولة الدوري، والأجندة الدولية.

وتأهل الفريقان للمباراة النهائية بعد فوزهما في الدور نصف النهائي، حيث تغلب أم صلال على العربي بهدفين مقابل هدف، وفاز الدحيل على السد بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويمتلك الغرافة الرقم القياسي في عدد التتويجات برصيد 3 ألقاب يليه السد برصيد لقبين وبالتساوي معه السيلية.

وحققت أندية الجيش والوكرة وقطر والدحيل اللقب مرة واحدة.

وفاز الدحيل على أم صلال بهدف دون رد في المباراة النهائية لكأس أمير قطر.

وسجل الكوري الجنوبي نام تاي هي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 37 من عمر المباراة بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الدزاء سكنت الشباك.

وشارك فرجاني ساسي لاعب الزمالك السابق في التشكيل الأساسي لفريقه خلال المباراة النهائية لكأس أمير قطر.

ساسي سبق وأن سجل هدفين في شباك السد قاد بهما الدحيل للفوز بنتيجة 3-1 ضمن نصف نهائي المسابقة.

ويخوض ساسي موسمه الثاني مع نادي الدحيل عقب نهاية عقده مع الزمالك.

في المقابل حقق الأرجنتيني هيرنان كريسبو أولى بطولاته مع نادي الدحيل.

وكان الدحيل قد ودع دوري أبطال آسيا عقب الخسارة الثقيلة على يد الهلال السعودي 7-0 في نصف النهائي.