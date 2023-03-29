كرة طائرة - اللجوء لمباراة فاصلة.. الزمالك يعوض خسارته ويهزم طلائع الجيش

عوض فريق رجال الزمالك للكرة الطائرة خسارته أمام طلائع الجيش في نصف نهائي مسابقة الدوري الممتاز ليتم اللجوء لمباراة فاصلة.

وتغلب الزمالك على طلائع الجيش بثلاثة أشواط دون مقابل بنفس نتيجة المباراة الأولى بين الفريقين والتي كانت لصالح الفريق العسكري.

وبذلك تقام مباراة فاصلة بين الفريقين في تمام التاسعة من مساء الخميس لتحديد المتأهل إلى المباراة النهائية.

وينتظر فريق الأهلي المتأهل من المباراة الفاصلة لمواجهته في نهائي مسابقة الدوري.

وتغلب الأهلي على سموحة في مباراتين متتاليتين في نصف النهائي.

ويقام نصف النهائي بنظام Best of 3 أي الفائز بمباراتين يتأهل إلى النهائي.

وكان الزمالك قد حصد لقب النسخة الماضية من بطولة الدوري المصري.

وحسم الزمالك الشوط الأول المتكافئ بين الفريقين والذي انتهى بنتيجة 25-23 للفريق الأبيض.

ولم يختلف الشوط الثاني كثيرا قبل أن يحسمه الأبيض مجددا بنتيجة 25-22.

وفي الشوط الثالث حرم الزمالك فريق طلائع الجيش من المفاجآت وفاز بنتيجة 25-21.

ويواصل بذلك الزمالك حملة الدفاع عن لقب الدوري في انتظار المباراة الفاصلة بنصف النهائي.