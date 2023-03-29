فوز غائب منذ 68 عاما.. بلجيكا تنتصر على ألمانيا وديا

الأربعاء، 29 مارس 2023 - 00:27

كتب : FilGoal

ألمانيا - بلجيكا

حقق منتخب بلجيكا فوزا تاريخيا غائبا منذ 68 عاما على نظيره الألماني وديا بنتيجة 3-2 أقيمت على ملعب راين إينريجي ستاديون في مدينة كولون الألمانية.

ولأول مرة ينتصر منتخب بلجيكا على نظيره الألماني منذ عام 1954 بالتحديد 68 عاما و6 أشهر ويومين.

وأصبح تيديسكو أول يبدأ مشواره مع منتخب بلجيكا بانتصارين منذ ريني فاندريكين في 2006.

أخبار متعلقة:
تصفيات يورو 2024 - لوكاكو يفك العقدة بـ "هاتريك".. بلجيكا تضرب السويد بثلاثية منتخب بلجيكا يعلن إصابة كورتوا وعودته لـ ريال مدريد التعادل السلبي يحسم ودية المغرب ضد بيرو.. وحالتان طرد مهاجم الإسماعيلي السابق يسجل.. رينار يودع السعودية بالخسارة من بوليفيا

وتقدم منتخب بلجيكا مبكرا بثنائية في أول 8 دقائق عن طريق فيريرا كاراسكو وروميلو لوكاكو.

وكلاهما من صناعة كيفين دي بروين.

ولأول مرة يسجل منتخب بلجيكا هدفين في بعد مرور 8 دقائق و26 ثانية منذ 2003.

وأصبح روميلو لوكاكو خامس أفضل هداف على مستوى المنتخبات في قارة أوروبا برصيد 72 هدفا بفارق 50 هدفا عن كريستيانو رونالدو المتصدر برصيد 122 هدفا.

Image

ورفع كيفين دي بروين عدد مساهماته من صناعة الأهداف لمنتخب بلجيكا لـ 46 هدفا.

ولأول مرة استقبل منتخب ألمانيا هدفين في أول 10 دقائق منذ الخسارة 4-1 ضد إيطاليا وديا في 2006.

وقبل دقيقة على نهاية الشوط الأول سجل نيكولاس فولكورج هدف تقليص الفارق من علامة الجزاء.

مهاجم فيردر بريمن الألماني سجل 6 أهداف دولية في 6 مباريات بقميص منتخب الناسيونال مانشافت.

Image

وفي الدقيقة 78 سجل كيفين دي بروين الهدف الثالث من صناعة البديل لياندرو تروسارد.

وقبل 3 دقائق على نهاية اللقاء سجل سيرج جنابري هدف ألمانيا الثاني، لتنتهي المباراة بفوز تاريخي لبلجيكا.

جودين بلجيكا ألمانيا
نرشح لكم
تصفيات يورو 2024 - ويلز تنتصر في وداع بيل.. وكرواتيا تتغلب على تركيا في تمساح أرينا تصفيات يورو 2024 - الخطة ب تفشل.. إسبانيا تسقط أمام أسكتلندا بثنائية مكتوميناي سبورت: فناربخشة مهووس بضم هازارد.. وعقبة أمام الصفقة ساري مدرب شهر مارس في الدوري الإيطالي رسالة وداعية من جاريث بيل لجماهير ويلز والد عبد الحق نوري يكشف تطور حالة ابنه للأفضل كومان: محبط ومصدوم من أداء هولندا ليكيب: رينار لم يتوصل لاتفاق بالانفصال عن منتخب السعودية لتدريب سيدات فرنسا
أخر الأخبار
مرحلة المفاجآت.. النيجر تُكمل عقد المتأهلين لنهائيات أمم إفريقيا 2023 تحت 23 عاما 2 دقيقة | الكرة الإفريقية
كرة طائرة - اللجوء لمباراة فاصلة.. الزمالك يعوض خسارته ويهزم طلائع الجيش 16 دقيقة | رياضات أخرى
فوز غائب منذ 68 عاما.. بلجيكا تنتصر على ألمانيا وديا 23 دقيقة | الكرة الأوروبية
سابع المتأهلين لـ أمم إفريقيا.. معلول يصنع وتونس تصعد بصافرة مصرية 28 دقيقة | الوطن العربي
التعادل السلبي يحسم ودية المغرب ضد بيرو.. وحالتان طرد 34 دقيقة | الكرة الإفريقية
مهاجم الإسماعيلي السابق يسجل.. رينار يودع السعودية بالخسارة من بوليفيا 45 دقيقة | السعودية
بمشاركة بلاتي توريه.. بوركينا فاسو سادس المتأهلين إلى أمم إفريقيا 2023 57 دقيقة | الكرة الإفريقية
السنغال تودع في 10 دقائق.. وفشل الكاميرون الجزائر ونيجيريا في التأهل لإفريقيا تحت 23 عاما ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت تصفيات إفريقيا - مصر الأولمبي (0) -(0) زامبيا.. الفراعنة إلى أمم إفريقيا 2 سيناريوهات الكونفدرالية بعد الحُكم لـ فيوتشر - الجيش الملكي قد يودع وبيراميدز أمام خيار واحد 3 مرتضى منصور: المعركة بدأت الآن.. وتمت مساومتي على حريتي مقابل 3 أشياء 4 بيان - الهلال: خاطبنا كاف للعب مباراة الأهلي دون جمهور.. لا نريد "بورسعيد جديدة"