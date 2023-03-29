سابع المتأهلين لـ أمم إفريقيا.. معلول يصنع وتونس تصعد بصافرة مصرية

الأربعاء، 29 مارس 2023 - 00:22

كتب : FilGoal

علي معلول - تونس ضد فرنسا

بات منتخب تونس سابع المتأهلين لكأس أمم إفريقيا 2023.

وفاز منتخب تونس على نظيره الليبي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا.

وسجل هيثم الجويني هدف منتخب تونس الوحيد في الدقيقة 18 بعد عرضية متقنة من علي معلول.

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فيما شارك سيف الدين الجزيري كبديل في الدقيقة 85 وأهدر فرصة تسجيل الهدف الثاني من إنفراد تام في الدقيقة 87.

الفوز رفع رصيد منتخب تونس إلى 10 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة العاشر ليحجز مقعدا في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2023.

ويأتي منتخب غينيا الإستوائية في المركز الثاني برصيد 9 نقاط يليه منتخب ليبيا برصيد 3 نقاط ثم بوتسوانا بنقطة وحيدة.

ويحتاج منتخب غينيا الإستوائية للفوز أو التعادل مع تونس في الجولة المقبلة لضمان التأهل قبل مواجهة ليبيا في الجولة الختامية.

وتأهل منتخب تونس للمرة الـ16 على التوالي والـ21 في تاريخه إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا.

وانضم منتخب تونس إلى منتخبات السنغال والمغرب والجزائر وجنوب إفريقيا وبوركينا فاسو وكوت ديفوار (منظم البطولة).

ليبيا تونس
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