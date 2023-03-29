مهاجم الإسماعيلي السابق يسجل.. رينار يودع السعودية بالخسارة من بوليفيا

الأربعاء، 29 مارس 2023 - 00:04

كتب : FilGoal

سالم الدوسري

خاض المدرب الفرنسي هيرفي رينارد آخر مبارياته مع منتخب السعودية.

وخسر منتخب السعودية أمام بوليفيا بهدفين مقابل هدف ضمن فترة التوقف الدولي الجاري.

وسجل مورينيو وكارميلو هدفي منتخب بوليفيا فيما أحرز سالم الدوسري هدف منتخب السعودية الوحيد.

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وتقدم منتخب بوليفيا في الدقيقة 13 بعد كرة عرضية وصلت للاعب مورينيو ليسكنها الشباك.

وحصل المنتخب السعودي على ركلة جزاء، سددها سالم الدوسري بنجاح في الدقيقة 44 ليتعادل للأخضر.

وفي الدقيقة 67، نجح المنتخب البوليفي فى تسجيل الهدف الثاني عن طريق اللاعب كارميلو بعدما تسلم الكرة داخل منطقة الجزاء ثم سدد قوية في شباك الحارس محمد العويس.

كارميلو سبق له اللعب ضمن صفوف الإسماعيلي قبل انتقاله بداية الموسم الحالي لنادي بوليفارد البوليفي.

وغادر سالم الدوسري ملعب المباراة في الدقيقة 76 بعد تعرضه للإصابة وحل هيثم عسيري بدلا منه.

وخاض منتخب السعودية مباراتين خلال فترة التوقف الدولي الجارية، إذ خسر من فنزويلا 2-1 وخسر بالنتيجة ذاتها أمام بوليفيا.

وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن موافقته على رحيل الفرنسي هيرفي رينار عن تدريب الفريق وفسخ التعاقد بينهما.

منتخب السعودية هيرفي رينارد
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