رينار يرحل عن تدريب السعودية

انتهت مهمة المدرب الفرنسي هيرفي رينار مع منتخب السعودية بشكل رسمي.

وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم موافقته على رحيل رينار بناء على رغبة المدرب الفرنسي.

وقال الاتحاد السعودي في بيان: "وافق مجلس إدارة الإتحاد السعودي لكرة القدم على طلب المدير الفني للمنتخب الوطني، هيرفي رينارد برغبته عدم إكمال المدة المتبقية من عقده، وعلى ضوء ذلك تم تسوية الاجراءات القانونية الرسمية بين الطرفين لإنهاء العقد. وتمنى رئيس وأعضاء المجلس التوفيق له في مسيرته القادمة".

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ومن المقرر أن يتجه رينار لتدريب منتخب فرنسا للسيدات.

وبحسب القناة الاخبارية السعودية، فإن رينار فسخ عقده مع المنتخب السعودي ودفع قيمة الشرط الجزائي لاتحاد كرة القدم السعودي.

وأضافت التقارير أن هيرفي رينار أرسل موافقته لاتحاد الكرة الفرنسي لتدريب منتخب فرنسا للسيدات وأبلغ مسؤولي اتحاد الكرة السعودي بذلك.

ولم يُدرب هيرفي رينار أي فريق للسيدات في مسيرته التدريبية من قبل.

فيما أشارت تقارير إلى أن سيدات منتخب فرنسا سعداء باختيار المدرب البالغ 54 عاما من خلافة كورين دياكر.

إقالة دياكر جاءت على خلفية علاقتها المتوترة مع بعض اللاعبات، فقد أعلنت ويندي رينار قائد الفريق اعتزالها الدولي قبل أسابيع بسبب خلافاتها مع المدربة، ثم أعلنت كاديدياتو دياني وزميلتها ماري-أنتوانيت كاتوكو عدم مشاركتهن مع المنتخب في حال استمرار المدربة في منصبها.

وأوضح الاتحاد الفرنسي لكرة القدم أن المشاكل في منتخب السيدات باتت غير قابلة للإصلاح، ولذلك تم اتخاذ القرار بإنهاء مهمة دياكر بعد نحو 6 سنوات من تولي المهمة.

وذكر التقرير أن ويندي رينار قائدة المنتخب انسحبت من المنتخب في ظل وجود إريك بالهيتش المدرب المساعد في دور المدرب المؤقت حتى الآن.

ومن المتوقع أن يعود إريك لمنصب المدرب المساعد بعد تعيين مدير فني جديد.

رينار حقق لقبي كأس الأمم الإفريقية مرتين عامي 2012 مع زامبيا و2015 مع كوت ديفوار.

وتولى تدريب منتخب السعودية في يوليو 2019 وقاد الأخضر لتحقيق فوز تاريخي في كأس العالم 2022 على حساب الأرجنتين في جور المجموعات.