رينار يرحل عن تدريب السعودية
الثلاثاء، 28 مارس 2023 - 23:21
كتب : محمود حمدي
انتهت مهمة المدرب الفرنسي هيرفي رينار مع منتخب السعودية بشكل رسمي.
وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم موافقته على رحيل رينار بناء على رغبة المدرب الفرنسي.
وقال الاتحاد السعودي في بيان: "وافق مجلس إدارة الإتحاد السعودي لكرة القدم على طلب المدير الفني للمنتخب الوطني، هيرفي رينارد برغبته عدم إكمال المدة المتبقية من عقده، وعلى ضوء ذلك تم تسوية الاجراءات القانونية الرسمية بين الطرفين لإنهاء العقد. وتمنى رئيس وأعضاء المجلس التوفيق له في مسيرته القادمة".
بيان صحــفي 📝⬇️ pic.twitter.com/NyBfy3UUHs— المنتخب السعودي (@SaudiNT) March 28, 2023
ومن المقرر أن يتجه رينار لتدريب منتخب فرنسا للسيدات.
وبحسب القناة الاخبارية السعودية، فإن رينار فسخ عقده مع المنتخب السعودي ودفع قيمة الشرط الجزائي لاتحاد كرة القدم السعودي.
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