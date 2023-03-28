تصفيات يورو 2024 - الخطة ب تفشل.. إسبانيا تسقط أمام أسكتلندا بثنائية مكتوميناي

الثلاثاء، 28 مارس 2023 - 23:15

كتب : FilGoal

سكوت مكتوميناي - أسكتلندا ضد إسبانيا

سقط منتخب إسبانيا أمام أسكتلندا بهدفين دون مقابل ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأوروبية 2024.

وسجل سكوت مكتوميناي لاعب وسط مانشستر يونايتد ثنائية أسكتلندا في شباك الماتادور الإسباني.

تلك المباراة هي الثانية لـ لويس دي لافوينتي المدير الفني الجديد لإسبانيا والذي تولى تدريب المنتخب خلفا للويس إنريكي.

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وكان دي لافوينتي قد قاد إسبانيا للفوز على النرويج بثلاثة أهداف دون مقابل في الجولة الافتتاحية.

ورفع أسكتلندا رصيده إلى 6 نقاط في الصدارة منفردا، يليه منتخب إسبانيا بـ 3 نقاط.

بينما تعادل منتخب النرويج أمام جورجيا بهدف لكل منهما ليجمع كل منهما نقطة.

الخطة ب تفشل

انتقد إياجو أسباس مهاجم منتخب إسبانيا، لويس إنريكي المدير الفني السابق بسبب عدم استدعائه وبعض اللاعبين لمنتخب إسبانيا.

وصرح مهاجم سيلتا فيجو صاحب الـ 35 عاما فور استدعائه لقائمة إسبانيا أن المنتخب افتقد الخطة ب مع إنريكي وهذا ما ظهر في مباراة المغرب بكأس العالم 2022 والتي ودع فيها الماتادور المونديال.

وكشف أسباس عن أمنيته لو كانت هناك خطة ب للفريق تحت قيادة إنريكي الذي يلعب بطريقة واحدة ولا يستدعي كافة المهاجمين.

وأثنى أسباس على اختيارات دي لافوينتي لأفضل 3 هدافين في إسبانيا.

وكان خوسيليو مهاجم إسبانيا قد شارك بديلا في الدقيقة 81 أمام النرويج ونجح في تسجيل هدفين ليفوز الماتادور بثلاثة أهداف دون مقابل.

بينما اليوم فشل خوسيليو الذي بدأ أساسيا أمام أسكتلندا حتى الدقيقة 66، والبديل أسباس الذي شارك في الدقيقة 57 في تسجيل أهداف لمنتخب إسبانيا.

توهج مكتوميناي

نجح سكوت مكتوميناي في تسجيل هدفي أسكتلندا أمام إسبانيا ليقود بلاده لصدارة المجموعة عقب مرور جولتين.

وكان لاعب مانشستر يونايتد قد نجح في تسجيل هدفين أمام قبرص في الجولة الأولى.

بذلك سجل مكتوميناي أربعة أهداف في آخر مباراتين لمنتخب بلاده.

وكان مكتوميناي قبل المباراتين قد سجل هدفا واحدا فقط خلال 38 مباراة دولية مع أسكتلندا.

نظام التأهل

تم تقسيم 53 منتخبا على عشر مجموعات ويتأهل أول وثاني كل مجموعة مباشرة إلى يورو 2024 المقرر إقامتها في ألمانيا من 14 يونيو إلى 14 يوليو.

ويضاف منتخب ألمانيا إلى الـ 20 منتخبا المتأهلين ليصبح عددهم 21 بينما يلعب 12 منتخبا ملحق ليتأهل منهم ثلاثة ويكتمل عدد الـ 24 منتخبا في البطولة.

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى منافسات يورو 2024 في ألمانيا مباشرة.

ويقام الملحق في مارس 2024 لتحديد آخر ثلاثة منتخبات متأهلة ويُلعب بنظام تصفيات بين كل أربعة منتخبات في مرحلة من ثلاث مراحل.

وتكون تصفيات كل مرحلة بين أفضل فرق في تصنيف دوري الأمم الأوروبية في كل مستوى ولم يتأهل فريقه.

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