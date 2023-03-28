كرة سلة - بالعلامة الكاملة.. سيدات الأهلي تهزمن سبورتنج في ختام دور المجموعات

الثلاثاء، 28 مارس 2023 - 22:51

كتب : محمد سمير

الأهلي - سبورتنج - كرة سلة سيدات

اختتم فريق سيدات الأهلي لكرة السلة منافسات دور المجموعات من دوري السوبر بالتغلب خارج ملعبه على سبورتنج.

وحسمت سيدات الأهلي صدارة الترتيب بالعلامة الكاملة دون أي خسارة في مرحلة المجموعات.

ونجح الضيوف في تحقيق الفوز بمباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

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وجاءت نتائج الجولة الأخيرة كالآتي:

الأهلي يتغلب على سبورتنج 81-68

الاتحاد يهزم الجزيرة 78-72

سموحة يتغلب على الطيران 78-59

وبات ترتيب الدوري عقب الجولة الأخيرة قبل المراحل الإقصائية كالآتي:

1- الأهلي 26 نقطة

2- سبورتنج 24 نقطة

3- الجزيرة 21 نقطة

4- الاتحاد 20 نقطة

5- سموحة 19 نقطة

6- البنك الأهلي 15 نقطة

7- الطيران 15 نقطة

وبدأ الدور الثاني من مرحلة المجموعات بمشاركة سبعة فرق فقط بدلا من ثمانية بعد اعتذار الزمالك عن عدم استكمال البطولة وهو ما أدى لهبوطه إلى الدرجة الثانية.

ومن المقرر أن تنطلق مرحلة ربع النهائي من الدوري بنظام خروج المغلوب في بداية أبريل المقبل.

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