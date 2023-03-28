كرة طائرة - الأهلي يكرر فوزه على سموحة ويتأهل إلى نهائي الدوري للرجال

حسم فريق الأهلي لرجال الكرة الطائرة مقعده في نهائي مسابقة الدوري بعد تكراره فوزه على سموحة في ثاني جولات نصف النهائي.

وتغلب رجال الأهلي على سموحة بثلاثة أشواط دون مقابل في المباراة الثانية من نصف النهائي.

ويقام نصف نهائي مسابقة الدوري بنظام Best of 3 أي الفائز بمباراتين يتأهل إلى النهائي.

وينتظر الأهلي الفائز من مواجهة الزمالك ضد طلائع الجيش لمواجهته في المباراة النهائية للدوري، وكان الفريق العسكري قد تفوق في المباراة الأولى.

وحقق الأهلي الفوز في الشوط الأول بنتيجة 25-20 قبل أن يتفوق في الشوطين الثاني والثالث بنتيجة 25-16.

وكان الأهلي قد تغلب على سموحة بنفس النتيجة في المباراة الأولى من نصف النهائي.

ولم يحدد الاتحاد المصري للكرة الطائرة موعد مباريات النهائي حتى الآن في انتظار المتأهل من الزمالك وطلائع الجيش.

وكان الزمالك قد حصد لقب نسخة الدوري الموسم الماضي.

ويعتبر الأهلي صاحب الرقم القياسي في التتويج بلقب الدوري برصيد 33 مرة.