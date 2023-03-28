سبورت: فناربخشة مهووس بضم هازارد.. وعقبة أمام الصفقة

يتمسك فريق فناربخشة التركي بالحصول على خدمات إدين هازارد لاعب ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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واختفى هازارد من مباريات ريال مدريد هذا الموسم، إذ لم يشارك سوى في سبعة لقاءات فقط منها واحدة فقط في عام 2023.

وكشفت صحيفة سبورت أن فناربخشة يأمل في الحصول على خدمات هازارد هذا الصيف.

ويرتبط هازارد بتعاقد مع ريال مدريد حتى نهاية الموسم المقبل.

وأشارت صحيفة سبورت إلى أن فناربخشة مهووس بفكرة التعاقد مع هازارد في الصيف المقبل مستغلا غياب اللاعب عن المباريات.

وأوضح التقرير أنه من المتوقع أن يطالب ريال مدريد قيمة مالية نظير انتقال هازارد وعدم الاستغناء عنه بصفة مجانية.

وتابع التقرير أنه بالرغم من احتمالية الاتفاق على الرسوم، فذلك لا يضمن أن هازارد سيغادر ريال مدريد.

ويعتبر هازارد اللاعب الأعلى أجرا في النادي، وهناك تقارير تشير إلى أن اللاعب يسعى للحصول على ما تبقى من عقده مع النادي.

وانتقل هازارد إلى ريال مدريد قادما من تشيلسي في صيف 2019.

وخاض النجم البلجيكي بشكل عام 73 مباراة مع ريال مدريد منذ انضمامه إلى الفريق.

وساهم هازارد في 18 هدفا فقط إذ سجل سبعة أهداف وصنع 11 آخرين.