ساري مدرب شهر مارس في الدوري الإيطالي

حصد ماوريسيو ساري المدير الفني لـ لاتسيو جائزة أفضل مدرب في شهر مارس 2022 من الدوري الإيطالي.

وسيحل ساري على الجائزة قبل مباراة فريقه ضد يوفنتوس في الثامن من أبريل المقبل والمقامة على استاد الأولمبيكو.

وخلال شهر مارس حصد لاتسيو 7 نقاط من أصل 9 ممكنة.

تفوق على نابولي مكبدا إياه أول خسارة على ملعبه في الموسم ثم تعادل سلبيا مع بولونيا وانتصر على روما في دربي العاصمة.

ويحتل لاتسيو المركز الثاني في ترتيب الدوري الإيطالي بفارق 19 نقطة، ويبتعد عن روما بفارق 5 نقاط.

Un mese di marzo tutto 𝐒𝐚𝐫𝐫𝐢𝐬𝐭𝐚 👨‍🏫@OfficialSSLazio — Lega Serie A (@SerieA) March 28, 2023

وأصبح ساري سادس مدرب يحصد الجائزة الموسم الحالي بعد جوزيه مورينيو (روما) وأندريا سوتيل (أودينيزي) ولوتشيانو سباليتي (نابولي) وحصدها مرتين، وماسيمليانو أليجري (يوفنتوس) وتياجو موتا (بولونيا).

إجمالا خاض 87 مباراة مع النسور ففاز في 40 وتعادل في 24 وخسر 23 بجميع المسابقات.