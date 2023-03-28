انتهت تصفيات إفريقيا - ليبيا (0) - (1) تونس.. 3 نقاط ثمينة

يحل منتخب تونس ضيفا على ليبيا في ملعب شهداء بنينا ضمن الجولة الرابعة من تصفيات أمم إفريقيا.

ويبدأ علي معلول لاعب الأهلي في التشكيل الأساسي لمنتخب تونس أمام ليبيا.

فيما يتواجد سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك على مقاعد بدلاء نسور قرطاج.

FilGoal.com يقدم تغطية حية ومباشرة لمباراة ليبيا وتونس ضمن تصفيات أمم إفريقيا.

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نهاية المباراة

ق87 سيف الدين الجزيري يهدر فرصة تسجيل الهدف الثاني بعد إنفراد تام

ق85 نزول سيف الدين الجزيري بدلا من هيثم الجويني

ق65 فرصة خطيرة للمنتخب التونسي عن طريق محمد بن رمضان يبعدها حارس منتخب ليبيا

ق47 فرصة التعادل تضيع على منتخب ليبيا بعد تسديدة صاروخية من صهيب بن سليمان

ق46 محاولة خطيرة من منتخب ليبيا يتصدى لها أيمن دحمان حارس تونس

بداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق44 حمدو الهوني يهدر فرصة التعادل بعد مراوغة دفاع المنتخب التونسي ويسدد بجوار المرمى

ق39 محاولة جديدة من محمد بن رمضان لكن كرته تعلو المرمى بقليل

ق31 دفاع منتخب تونس يبعد فرصة محققة من حمد الهوني لتسجيل التعادل

ق18 هيثم الجويني يسجل الهدف الأول بضربة رأسية رائعة بعد عرضية علي معلول

ق14 عرضية قوية من علي معلول يتصدى لها حارس مرمى منتخب ليبيا

ق13 عرضية خطيرة نت عيسى العيدوني من الجهة اليمنى يبعدها دفاع منتخب ليبيا

ق9 تسديدة قوية من محمد علي بن رمضان تمر بجوار مرمى منتخب ليبيا

ق5 ضغط مبكر من المنتخب التونسي على دفاع ليبيا

انطلاق المباراة