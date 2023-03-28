تشكيل تونس – معلول أساسي أمام ليبيا.. والجزيري على الدكة
الثلاثاء، 28 مارس 2023 - 21:26
كتب : FilGoal
يبدأ علي معلول لاعب الأهلي في التشكيل الأساسي لمنتخب تونس أمام ليبيا.
فيما يتواجد سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك على مقاعد بدلاء نسور قرطاج.
أعلن جلال قادري مدرب تونس، تشكيل فريقه لمواجهة ليبيا بعد قليل.
وشهد تشكيل تونس البدء بـ علي معلول ظهير أيسر الأهلي كأساسي.
من جهة أخرى، يبدأ هيثم الجويني بدلا من سيف الدين الجزيري في المباراة.
وجاء تشكيل تونس كالتالي:
حارس: أيمن دحمان.
الدفاع: محمد دراجر – ياسين مرياح – نادر غندري – علي معلول.
الوسط: عيسى العيدوني – إلياس سخيري - محمد بن رمضان
أمامهما: عمر لعيوني – حنبعل مجبري
الهجوم: هيثم الجويني.
ويحتل منتخب تونس المركز الثاني في ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، وخلف غينيا الإستوائية برصيد 9 نقاط ، فيما تحتل ليبيا المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط.
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