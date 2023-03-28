الحضري يكشف تفاصيل ما حدث مع بركات قبل رحيله من المنتخب الأولمبي

الثلاثاء، 28 مارس 2023 - 21:16

كتب : FilGoal

مران مصر - منتخب مصر - عصام الحضري

كشف عصام الحضري مدرب حراس مرمى منتخب سوريا تفاصيل رحيله من منصبه ذاته في المنتخب الأولمبي المصري.

وتحدث الحضري عبر قناة "القاهرة والناس" قائلا: "بالفعل تحدثت مع محمد بركات هاتفيا وتحدث بدوره مع مدرب المنتخب الأولمبي روجيرو ميكالي، وتم حل الأمر واجتمع بركات والمدير الفني في اليوم التالي للبحث عن بديل لي".

وواصل "أنا لست مع وصف أنني هربت من المنتخب الأولمبي، لأن ميكالي هو من اختارني للتواجد معه في المنتخب الأولمبي، وقبل رحيلي اجتمعت معه وأبلغته وهو تحدث مع بركات ولم يكن هناك مشكلة ورحلت".

أخبار متعلقة:
الحضري: ندمت على توقيت انتقالي لـ الزمالك.. أحب لقب جامايكا ونصيحة جوزيه سبب اعتزالي الحضري: لا أستطيع إطلاق لقب السد العالي على حارس غيري.. وأشكر نادر السيد على تألقي الإخبارية السعودية: رينارد يفسخ تعاقده من أجل منتخب فرنسا للسيدات

وشدد "والدليل على عدم هروبي هو حضوري مباراة في الدوري بين إنبي وسيراميكا كليوباترا مع الجهاز الفني".

وأكمل "بعدها تحدث معي بركات وسألني كيف يعلن الاتحاد السوري التعاقد معك؟ قلت له لقد تحدثت معك ومع ميكالي والأمر انتهى، ووجدته يقول لي أنه سيخرج يقول للجمهور إنني لم أحصل على إذن منه".

وأضاف الحضري "وبعدها كتبت اعتذار للجمهور والمنتخب وبركات بعد رحيلي عن المنتخب".

وبسؤاله هل شعر أن بركات باعه أجاب الحضري "كل شخص مسؤول يريد إظهار نفسه كملاك وبلا أخطاء ولكن من يعرفني يعرف أنني شخص صريح، ربما أتصرف تصرفات صحيحة أو خاطئة ولكنني أتحمل مسؤولية قراري".

الحضري بركات مصر الأولمبي
نرشح لكم
الدرجة الثانية - سعيد عبد العزيز مديرا فنيا لـ الأولمبي الحضري: ندمت على توقيت انتقالي لـ الزمالك.. أحب لقب جامايكا ونصيحة جوزيه سبب اعتزالي الحضري: لا أستطيع إطلاق لقب السد العالي على حارس غيري.. وأشكر نادر السيد على تألقي 5 من 5.. فيتوريا يعادل رقم كوبر في انطلاقته مع منتخب مصر 8 أرقام تحققت من فوز مصر على مالاوي بسبب الظروف الصحية لـ الخطيب.. تأجيل اجتماع لجنة التخطيط في الأهلي مؤتمر فيتوريا: سعيد بتألق محمد صلاح وبمستوى المنتخب الجماعي مران الزمالك - انتظام عبد الشافي وعبد الغني وثلاثي المنتخب الأولمبي
أخر الأخبار
تشكيل تونس – معلول أساسي أمام ليبيا.. والجزيري على الدكة 3 دقيقة | الوطن العربي
الحضري يكشف تفاصيل ما حدث مع بركات قبل رحيله من المنتخب الأولمبي 13 دقيقة | الكرة المصرية
الدرجة الثانية - سعيد عبد العزيز مديرا فنيا لـ الأولمبي 15 دقيقة | الدرجة الثانية
كرة طائرة - الكشف عن مواعيد نصف نهائي كأس مصر للرجال والسيدات 17 دقيقة | رياضات أخرى
الحضري: ندمت على توقيت انتقالي لـ الزمالك.. أحب لقب جامايكا ونصيحة جوزيه سبب اعتزالي 18 دقيقة | الدوري المصري
الحضري: لا أستطيع إطلاق لقب السد العالي على حارس غيري.. وأشكر نادر السيد على تألقي 23 دقيقة | الدوري المصري
الإخبارية السعودية: رينارد يفسخ تعاقده من أجل منتخب فرنسا للسيدات 26 دقيقة | السعودية
كرة يد - إعلان مواعيد نصف نهائي كأس مصر للرجال والسيدات 32 دقيقة | كرة يد
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت تصفيات إفريقيا - مصر الأولمبي (0) -(0) زامبيا.. الفراعنة إلى أمم إفريقيا 2 سيناريوهات الكونفدرالية بعد الحُكم لـ فيوتشر - الجيش الملكي قد يودع وبيراميدز أمام خيار واحد 3 مرتضى منصور: المعركة بدأت الآن.. وتمت مساومتي على حريتي مقابل 3 أشياء 4 بيان - الهلال: خاطبنا كاف للعب مباراة الأهلي دون جمهور.. لا نريد "بورسعيد جديدة"