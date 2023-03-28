الحضري يكشف تفاصيل ما حدث مع بركات قبل رحيله من المنتخب الأولمبي

كشف عصام الحضري مدرب حراس مرمى منتخب سوريا تفاصيل رحيله من منصبه ذاته في المنتخب الأولمبي المصري.

وتحدث الحضري عبر قناة "القاهرة والناس" قائلا: "بالفعل تحدثت مع محمد بركات هاتفيا وتحدث بدوره مع مدرب المنتخب الأولمبي روجيرو ميكالي، وتم حل الأمر واجتمع بركات والمدير الفني في اليوم التالي للبحث عن بديل لي".

وواصل "أنا لست مع وصف أنني هربت من المنتخب الأولمبي، لأن ميكالي هو من اختارني للتواجد معه في المنتخب الأولمبي، وقبل رحيلي اجتمعت معه وأبلغته وهو تحدث مع بركات ولم يكن هناك مشكلة ورحلت".

وشدد "والدليل على عدم هروبي هو حضوري مباراة في الدوري بين إنبي وسيراميكا كليوباترا مع الجهاز الفني".

وأكمل "بعدها تحدث معي بركات وسألني كيف يعلن الاتحاد السوري التعاقد معك؟ قلت له لقد تحدثت معك ومع ميكالي والأمر انتهى، ووجدته يقول لي أنه سيخرج يقول للجمهور إنني لم أحصل على إذن منه".

وأضاف الحضري "وبعدها كتبت اعتذار للجمهور والمنتخب وبركات بعد رحيلي عن المنتخب".

وبسؤاله هل شعر أن بركات باعه أجاب الحضري "كل شخص مسؤول يريد إظهار نفسه كملاك وبلا أخطاء ولكن من يعرفني يعرف أنني شخص صريح، ربما أتصرف تصرفات صحيحة أو خاطئة ولكنني أتحمل مسؤولية قراري".