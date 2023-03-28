الدرجة الثانية - سعيد عبد العزيز مديرا فنيا لـ الأولمبي

بات سعيد عبد العزيز مديرا فنيا جديدا للنادي الأولمبي في دوري الدرجة الثانية.

وتولى سعيد عبد العزيز تدريب الأولمبي خلفا لحسام عبد العال.

سعيد عبد العزيز رحل عن تدريب دكرنس ليقود الأولمبي، فيما استقال حسام عبد العال من تدريب الأولمبي ليتولى تدريب دكرنس.

وقرر مجلس إدارة النادي الأولمبي برئاسة ناصر الشاذلي تعيين سعيد عبد العزيز مدربا جديدا للفريق السكندري.

وجاءت التغييرات الفنية هذا الموسم كالآتي:

1- إقالة أحمد كمال من كهرباء الإسماعيلية وتعيين صلاح أبو الفتوح.

2- إقالة عبد الناصر محمد من الإنتاج الحربي وتعيين سيد عيد.

3- استقالة سعيد إبراهيم من الألومنيوم وتعيين حسن خيري.

4- استقالة نادر السيد من مركز شباب طامية وتعيين فؤاد سلامة.

5- استقالة محمد عبد الله من بايونيرز وتعيين حسن موسى.

6- استقالة حسن خيري من الألومنيوم وتعيين أبو طالب العيسوي.

7- استقالة حاتم حسن من الهلال وتعيين حودة الترك.

8- استقالة أحمد عبد الغني من الفيوم وتعيين خالد إينو.

9- استقالة أمير عزمي مجاهد من المنيا وتعيين شريف الخشاب.

10- استقالة هاني عرفة من الإعلاميين وتعيبن علاء إبراهيم.

11- استقالة هيثم سمير من المدينة المنورة وتعيين شديد قناوي.

12- استقالة محمد حسن من مستقبل وطن وتعيين سامر عبد الرحمن.

13- استقالة صلاح أبو الفتوح من كهرباء الإسماعيلية وتعيين أشرف خضر.

14- استقالة أيمن الجمل من كفر الشيخ وتعيين عبد الفتاح عبد الرازق.

15- استقالة محمد صلاح من السكة الحديد وتعيين امير عزمي مجاهد.

16- استقالة حودة الترك من هلال مطروح وتعيين عبد العظيم هنيدي.

17- استقالة هيثم شعبان من بتروجت وتعيين سيد عيد.

18- استقالة محمد كابوريا من تليفونات بني سويف وتعيين عماد عابدين.

19- استقالة شريف الخشاب من المنيا وتعيين محمد عبد المجيد بيبو.

20- استقالة أبو العنين شحاتة من المجد السكندري وتعيين أمير قيصر مؤقتا ثم إبراهيم سعيد.

21- استقالة حسام عبد العال من تدريب دكرنس وتعيين سعيد صبحي.

22- إقالة رمضان السيد من تدريب الأولمبي وتعيين شريف الخشاب.

23- استقالة سيد عيد من تدريب الإنتاج الحربي وتعيين حسام عبد العال.

24- استقالة حسن موسى من بايونيرز وتعيين حسن كفتة.

25- استقالة ياسر رضوان من النصر وتعيين طارق السيد.

26- إقالة علاء إبراهيم من الإعلاميين وتعيين ضياء درويش مؤقتا.

27- إقالة هشام زكريا من إيسترن كومباني وتعيين محمد صلاح.

28- إقالة محمد عبد المجيد بيبو من المنيا وتعيين نبيل محمود.

29- إقالة هيثم صالح من أسمنت أسيوط وتعيين جوسو جونزاليس.

30- رحيل ضياء درويش وتعيين أبو العنين شحاتة.

31- رحيل حسن كفتة من بايونيرز وتعيين عيد مرازيق.

32- رحيل كرم جابر من العبور وتعيين هاني العقبي.

33- استقالة ياسر عبد الواحد من الحمام وتعيين تامر فاروق.

34- استقالة عبد اللطيف الدوماني من نبروه وتعيين ياسرعبد الواحد.

35- استقالة حسام عبد العال من الإنتاج الحربي وتعيين مصطفى عبده.

36- استقالة أشرف عرب من تدريب النصر للتعدين وتعيين حسن عبد المنعم.

37- استقالة شريف الخشاب من تدريب الأولمبي

38- استقالة محمد صلاح من تدريب إيسترن كومباني.

39- استقالة فؤاد سلامة من تدريب مركز شباب طامية.

40- استقالة هاني العقبي من تدريب العبور.

40-استقالة هاني العقبي من تدريب العبور وتعيين عطية السيد

41-استقالة ابراهيم سعيد من تدريب المجد السكندري وتعيين حودة الترك

42-استقالة رضا عطيطو من كهرباء الإسماعيلية وتعيين أحمد العجوز

43- استقالة أحمد ساري من تدريب المنصورة وتعيين ياسر تحسين

44- استقالة عماد عابدين من تدريب تليفونات بني سويف وتعيين فؤاد سلامة

45_ استقالة سعيد صبحي من دكرنس وتعيين سعيد عبد العزيز

46_ استقالة كمال الزين من شبان قنا وتعيين حمادة الخطيب

47_ استقالة محمود التركي من تدريب المجد وتعيين محمد كيتا

48_ استقالة خالد اينو من الفيوم وتعيين أحمد فاروق

49 _استقالة ياسرالكناني من تدريب منتخب السويس و تعيين أحمد ساري

50- استقالة ياسر تحسين من تدريب المنصورة وتعيين ياسر الكناني

51- استقالة ابو العنين شحاتة من تدريب الإعلاميين

52- استقالة سعد فاروق من تدريب ديروط وتعيين محمد حسن

53- استقالة رمضان رجب من طامية وتعيين احمد بكري

54-استقالة محمد كيتا من تدريب المجد.

55- استقالة أبو بكر فودة من تدريب إيسترن كومباني وتعيين أشرف ريان.

56 - استقالة محمد حسن من تدريب ديروط وتعيين علاء ابراهيم

57 - استقالة كرم جابر من تدريب المجد السكندري

58 - استقالة عبد الفتاح عبد الرازق من تدريب كفر الشيخ

59 - استقالة إبراهيم صدقي من ملوي وتعيين محمود فرغلي

60 - استقالة طارق السيد من تدريب النصر

61 - استقالة سعيد عبد العزيز من تدريب دكرنس

62-استقالة ابو طالب العيسوي من تدريب الألومنيوم

63- استقالة حسام عبدالعال من تدريب الاوليمبي وتعيين سعيد عبد العزيز

64- استقالة عيد مرازيق من تدريب بايونيرز

65_ استقالة أشرف توفيق من بورتو وتعيين عمرو الدالي.