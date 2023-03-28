كرة طائرة - الكشف عن مواعيد نصف نهائي كأس مصر للرجال والسيدات

كشف الاتحاد المصري للكرة الطائرة عن مواعيد نصف نهائي كأس مصر للرجال والسيدات.

وتقام منافسات نصف نهائي كأس مصر بنظام Best of 3 أي أن الفريق الفائز بمباراتين يتأهل إلى النهائي.

وجاء جدول مباريات نصف نهائي الرجال كالآتي:

الجولة الأولى: الخميس 6 أبريل

الأهلي × بتروجت (9 مساء) صالة حسن مصطفى

طلائع الجيش × الزمالك (11 مساء) صالة حسن مصطفى

الجولة الثانية: الجمعة 7 أبريل

بتروجت × الأهلي (9 مساء) صالة حسن مصطفى

الزمالك × الجيش (11 مساء) صالة حسن مصطفى

وتقام المباراة الفاصلة إن وجدت يوم الأحد 9 من شهر أبريل المقبل.

أما نصف نهائي السيدات فكالآتي:

الجولة الأولى: الأحد 9 أبريل

الأهلي × وادي دجلة (9 مساء) صالة 6 أكتوبر الدولية

الزمالك × الصيد (11 مساء) صالة 6 أكتوبر الدولية

الجولة الثانية: الإثنين 10 أبريل

وادي دجلة × الأهلي (9 مساء) صالة 6 أكتوبر الدولية

الصيد × الزمالك (11 مساء) صالة 6 أكتوبر الدولية

وتقام المباراة الفاصلة إن وجدت يوم الأربعاء 12 من شهر أبريل المقبل.

وكان فريق الزمالك قد حصد لقب كأس مصر للرجال في النسخة الماضية.

بينما حققت سيدات الأهلي لقب كأس مصر الموسم الماضي.