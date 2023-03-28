الحضري: ندمت على توقيت انتقالي لـ الزمالك.. أحب لقب جامايكا ونصيحة جوزيه سبب اعتزالي

الثلاثاء، 28 مارس 2023 - 21:11

كتب : FilGoal

منتخب مصر - عصام الحضري

يشعر عصام الحضري مدرب حراس مرمى منتخب مصر بالندم على توقيت انتقاله للزمالك.

عصام الحضري

النادي : معتزل

وبسؤاله هل ندم للعب للإسماعيلي أو الزمالك أجاب عبر قناة "القاهرة والناس" قائلا: "لعبت للإسماعيلي 3 مواسم ومنهم موسمين من أجمل مواسم حياتي، ومررت فيه بظروف شبه تلك التي تعرضت لها مع الزمالك".

وواصل "انتقلت للزمالك في موسم 2011-2012 قبل أن يقرر فيفا إيقافي لـ4 أشهر، ولعبت مع الزمالك 4 أشهر والنادي كان يمر بمشاكل كبيرة لا تقارن بما يحدث حاليا، مشاكل الزمالك حاليا بسيطة لكن وقتها كانت الأجواء غير جيدة".

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وأوضح "فلم تكن إمكانيات جيدة وكذلك كيف يضم النادي لاعبا من الأهلي وتعرضت للسباب من بعض الجماهير من الزمالك آنذاك".

وشدد الحضري "ربما أشعر بالندم على توقيت انتقالي للزمالك فقط".

هجوم زكي عبد الفتاح عليه

وعن وصف زكي عبد الفتاح مدرب حراس مرمى منتخب مصر الأسبق فكرة تولي الحضري المنصب ذاته لاحقا بالهراء قال: "وجهة نظره، وقبل فترة حدث بيننا خلاف ربما قال ذلك وقت الخلاف بيننا وعندما تم حل الأزمة لم يقل ذلك".

وشدد "لا يوجد مدرب حراس مرمى في مصر حصل على الشهادات التي حصلت عليها، لقد حصلت عليها من الاتحاد الآسيوي في الإمارات لأن شهادات الاتحاد الإفريقي غير معتمدة في الوطن العربي في آسيا".

وأكمل "وهذا سبب عدم عمل الكثير من المدربين في الوطن العربي في آسيا لأن شهادات كاف غير معتمدة، من عمل هناك فقط هما حسن شحاتة وأيمن الرمادي هما الوحيدان اللذان يستطيعان العمل في آسيا".

وعن هدف استقبله ولا ينساه أجاب الحضري "كنت ألعب مع المريخ السوداني في إحدى المباريات الإفريقية وكنت أمسكت الكرة واللاعب ركل الكرة ويدي وسكنت الشباك ورغم أنها خطأ لصالحي لكنني اعترفت بأنني أخطأت وقت الإمساك بالكرة".

نصيحة جوزيه سبب اعتزالي

وكشف الحضري عن أن نصيحة مانويل جوزيه مدرب الأهلي الأسبق هي السبب في اعتزاله الكرة.

وقال الحضري: "مانويل جوزيه هو سبب اعتزالي، كنا في إحدى اللقاءات بيني وبينه وبين هيكتور كوبر مدرب منتخب مصر الأسبق في وجود محمود فايز".

وأكمل "قال لي جوزيه لماذا تستمر في اللعب، أنت حققت كل شيء في مسيرتك ولن يستطيع أحد تحقيقها يكفي ما حققته، بعد أسبوعين قررت الاعتزال، ونصيحته جاءت في وقت مناسب".

لقب جامايكا

وعن لقب جامايكا الذي أطلقه عليه مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قال الحضري: "أحب لقب جامايكا وأشكر مرتضى منصور على إعطائي ذلك اللقب، ولكن جامايكا الخاص بي كان عبارة عن دعاء معين، لذا هذا هو رزقي".

وأتم حديثه متسائلا "لماذا لم يتحدث أحد عن حرماني من الكثير من الأشياء لمواصلة مسيرتي والتدرب بشكل قوي للاستمرار، وكل ذلك أوصلني لما حققته في النهاية".

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