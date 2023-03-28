الحضري: لا أستطيع إطلاق لقب السد العالي على حارس غيري.. وأشكر نادر السيد على تألقي

الثلاثاء، 28 مارس 2023 - 21:06

كتب : FilGoal

عصام الحضري

يؤمن عصام الحضري مدرب حراس مرمى منتخب سوريا أنه لا يوجد حارس مصري حالي يستطيع الحصول على لقبه "السد العالي".

عصام الحضري

النادي : معتزل

وتحدث الحضري عبر قناة "القاهرة والناس" قائلا: "لقب السد العالي لحارس مصري حالي؟ لا أستطيع إطلاق ذلك اللقب على شخص ربما يكون هناك ألقاب كثيرة لكن هناك سد واحد فقط وهو عصام الحضري".

واستدرك "ربما يكون هناك حارس أفضل مني ويستحق لقب أفضل من السد العالي، سأعطي لقب الوحش لمحمد الشناوي".

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وأكمل "أختار محمد الشناوي أحبه على المستوى الشخصي وكحارس مرمى لأنه تدرب واجتهد ولقبه سيكون الوحش".

وشدد الحضري "لكن سيظل التاريخ هكذا وهو سد عالي واحد فقط مثل السد العالي في أسوان".

الرحيل من الأهلي

وعن هل يشعر بالندم من رحيله عن الأهلي أجاب "بالتأكيد أشعر بالندم برحيلي عن الأهلي وأعترف بذلك".

واستدرك "ولكنني كنت تحت ضغط لأربع سنوات في أمور لا أريد التحدث عنها مجددا، ولو أي شخص كان نصحني وقتها لما كنت رحلت، لم أسأل أي شخص وقتها".

وواصل "أتذكر فتى يبلغ من العمر 8 سنوات سألني عن سبب رحيلي من الأهلي وشعرت بالإحراج من نفسي آنذاك".

وأكمل حارس مرمى الأهلي والزمالك والإسماعيلي ومنتخب مصر السابق حديثه "أقر وأعترف أن مانويل جوزيه له الكثير من الفضل علي ومن أعظم المدربين وربما أعظم مدرب جاء للأهلي".

واستدرك "لكن من أسباب رحيلي عن الأهلي هي سحب شارة القيادة مني، وطريقته وقتها معي لم تكن جيدة معي، وضم نادر السيد للنادي وأشكر نادر لأنه سبب وصولي لذلك المستوى وكل تلك البطولات، كل ما حدث خلال تلك السنوات الاربعة أدى لانفجاري ورحلت".

الحضري الأهلي جوزيه
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