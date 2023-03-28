الإخبارية السعودية: رينارد يفسخ تعاقده من أجل منتخب فرنسا للسيدات

الثلاثاء، 28 مارس 2023 - 21:02

كتب : FilGoal

إيرفي رينار - بولندا والسعودية - كأس العالم 2022

سيخوض الفرنسي هيرفي رينارد آخر مبارياته مع المنتخب السعودي عندما يواجه بوليفا وفقا للقناة الاخبارية السعودية.

ويلعب منتخب السعودية ضد بوليفا مساء اليوم في مباراة ودية ضمن فترة التوقف الدولي الجارية.

وبحسب القناة الاخبارية السعودية، فإن رينارد فسخ عقده مع المنتخب السعودي ودفع قيمة الشرط الجزائي لاتحاد كرة القدم السعودي.

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وأضافت التقارير أن هيرفي رينارد أرسل موافقته لاتحاد الكرة الفرنسي لتدريب منتخب فرنسا للسيدات وأبلغ مسؤولي اتحاد الكرة السعودي بذلك.

فيما أوضحت قناة "SSC" السعودية أن مباراة اليوم الودية ضد بوليفيا هي المباراة الأخيرة للمدرب هيرفي رينارد مع المنتخب السعودي.

ولم يُدرب هيرفي رينار أي فريق للسيدات في مسيرته التدريبية من قبل.

فيما أشارت تقارير إلى أن سيدات منتخب فرنسا سعداء باختيار المدرب البالغ 54 عاما من خلافة كورين دياكر.

إقالة دياكر جاءت على خلفية علاقتها المتوترة مع بعض اللاعبات، فقد أعلنت ويندي رينار قائد الفريق اعتزالها الدولي قبل أسابيع بسبب خلافاتها مع المدربة، ثم أعلنت كاديدياتو دياني وزميلتها ماري-أنتوانيت كاتوكو عدم مشاركتهن مع المنتخب في حال استمرار المدربة في منصبها.

وأوضح الاتحاد الفرنسي لكرة القدم أن المشاكل في منتخب السيدات باتت غير قابلة للإصلاح، ولذلك تم اتخاذ القرار بإنهاء مهمة دياكر بعد نحو 6 سنوات من تولي المهمة.

وذكر التقرير أن ويندي رينار قائدة المنتخب انسحبت من المنتخب في ظل وجود إريك بالهيتش المدرب المساعد في دور المدرب المؤقت حتى الآن.

ومن المتوقع أن يعود إريك لمنصب المدرب المساعد بعد تعيين مدير فني جديد.

رينار حقق لقبي كأس الأمم الإفريقية مرتين عامي 2012 مع زامبيا و2015 مع كوت ديفوار.

وتولى تدريب منتخب السعودية في يوليو 2019 وقاد الأخضر لتحقيق فوز تاريخي في كأس العالم 2022 على حساب الأرجنتين في جور المجموعات.

المنتخب السعودي هيرفي رينارد
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