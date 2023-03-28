كرة يد - إعلان مواعيد نصف نهائي كأس مصر للرجال والسيدات

أعلن الاتحاد المصري لكرة اليد مواعيد مباريات نصف نهائي ونهائي نسختي كأس مصر للموسم الحالي لمنافسات الرجال والسيدات.

وتتنافس فرق سبورتنج والزمالك والأهلي وسموحة على لقب الرجال.

بينما تتنافس فرق الأهلي والزمالك وسبورتنج والطيران على لقب السيدات.

وجاء جدول مباريات الرجال كالآتي:

نصف النهائي:

الخميس 13 أبريل

سبورتنج × سموحة (9:00 مساء) على صالة 6 أكتوبر الدولية

الأهلي × الزمالك (11:00 مساء) على صالة 6 أكتوبر الدولية

النهائي: الجمعة 14 أبريل (11:00 مساء) على صالة 6 أكتوبر الدولية.

أما منافسات السيدات فكالآتي:

قبل النهائي:

الأربعاء 19 أبريل

سبورتنج × الأهلي (9:00 مساء) صالة حسن مصطفى

الطيران × الزمالك (11:00 مساء) صالة حسن مصطفى

الخميس 20 أبريل: النهائي (11:00 مساء) صالة حسن مصطفى.

وكان فريق رجال سبورتنج قد توج بلقب النسخة الأخيرة من منافسات كأس مصر.

كما حقق فريق سيدات سبورتنج أيضا لقب النسخة الأخيرة من البطولة.