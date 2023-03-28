والد عبد الحق نوري يكشف تطور حالة ابنه للأفضل

كشف محمد نوري والد عبد الحق نوري لاعب أياكس أمستردام السابق مستجدات حالة اللاعب.

وتعرض اللاعب المغربي لأزمة صحية كبيرة في عام 2017 فقد على إثرها الوعي ودخل في غيبوبة استمرت لفترة طويلة.

وقال محمد نوري عبر موقع هسبريس المغربي: "اليوم تفاجئت بأخبار خرجت للصحافة عن حالة ابني ويجب أن نصحح هذه الأخبار للجمهور".

وأضاف "عبد الحق استفاق من الغيبوبة منذ أكثر من 5 سنوات ولكن الأمر الجديد أنه تحسن ذهنيا بشكل أكبر وبدأ في التجاوب معنا بطريقة أسرع وهذا أمر رائع".

وسقط نوري اللاعب الهولندي المغربي خلال مباراة أياكس الودية مع فيردر بريمن الألماني في النمسا عام 2017 بعدما تعرض لأزمة قلبية.

ولاحقا في أغسطس 2018 استفاق عبد الحق من الغيبوبة، قبل أن يعود للمنزل في مارس 2020 ليكون تحت رعاية عائلته.

وكشف أياكس في وقت لاحق أن الرعاية الطبية لنوري في المرحلة الحادة في الميدان لم تكن كافية، وباعتباره صاحب عمل، فقد أقر بالمسؤولية عن العواقب.

وتم إنهاء الإجراءات التي رفعتها عائلة نوري أمام لجنة التحكيم التابعة للاتحاد الهولندي لكرة القدم نتيجة لهذه التسوية الودية.

وستحصل عائلة اللاعب على تعويض قدره 7,850,000 يورو.

وتكفل أياكس بمصاريف علاج ورعاية اللاعب وسيواصل القيام بذلك.