5 من 5.. فيتوريا يعادل رقم كوبر في انطلاقته مع منتخب مصر

وصل البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر للفوز الخامس له مع الفراعنة ما بين المباريات الودية والرسمية.

وحقق منتخب مصر الفوز على مالاوي برباعية دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الرابعة من تصفيات أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار.

وبذلك يكون فيتوريا حقق الفوز مع منتخب مصر بنسبة 100% في المباريات التي قاد فيها الفراعنة.

انتصارات فيتوريا الخمسة جاءت أمام كل من النيجر وليبيريا وبلجيكا وديا.

وعلى مالاوي مرتين ذهابا وإيابا في تصفيات أمم إفريقيا.

ليعادل بذلك روي فيتوريا انطلاقة الأرجنتيني هيكتور كوبر مع منتخب مصر والذي حقق خلالها الفوز في 5 مباريات متتالية.

كوبر حقق الفوز على كل من غينيا الاستوائية ومالاوي وزامبيا وديا.

وعلى تنزانيا وتشاد في تصفيات أمم إفريقيا 2017.

وذلك قبل أن يخسر لأول مرة أمام تشاد في الدور التمهيدي من تصفيات كأس العالم 2018.