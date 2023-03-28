5 من 5.. فيتوريا يعادل رقم كوبر في انطلاقته مع منتخب مصر

الثلاثاء، 28 مارس 2023 - 19:00

كتب : FilGoal

هيكتور كوبر وروي فيتوريا

وصل البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر للفوز الخامس له مع الفراعنة ما بين المباريات الودية والرسمية.

وحقق منتخب مصر الفوز على مالاوي برباعية دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الرابعة من تصفيات أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار.

وبذلك يكون فيتوريا حقق الفوز مع منتخب مصر بنسبة 100% في المباريات التي قاد فيها الفراعنة.

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انتصارات فيتوريا الخمسة جاءت أمام كل من النيجر وليبيريا وبلجيكا وديا.

وعلى مالاوي مرتين ذهابا وإيابا في تصفيات أمم إفريقيا.

ليعادل بذلك روي فيتوريا انطلاقة الأرجنتيني هيكتور كوبر مع منتخب مصر والذي حقق خلالها الفوز في 5 مباريات متتالية.

كوبر حقق الفوز على كل من غينيا الاستوائية ومالاوي وزامبيا وديا.

وعلى تنزانيا وتشاد في تصفيات أمم إفريقيا 2017.

وذلك قبل أن يخسر لأول مرة أمام تشاد في الدور التمهيدي من تصفيات كأس العالم 2018.

منتخب مصر روي فيتوريا هيكتور كوبر
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