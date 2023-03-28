8 أرقام تحققت من فوز مصر على مالاوي

الثلاثاء، 28 مارس 2023 - 18:52

كتب : FilGoal

محمد صلاح - منتخب مصر - مالاوي

فاز منتخب مصر على مالاوي برباعية دون رد ليحقق العديد من الأرقام بعد ذلك الانتصار على أرض المنافس.

وجاء منتخب مصر الفوز على مالاوي في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الرابعة من تصفيات أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار.

ووصل منتخب مصر للنقطة التاسعة في صدارة المجموعة بالتساوي مع غينيا.

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رباعية منتخب مصر سجلها كل من طارق حامد وعمر مرموش ومحمد صلاح وأحمد سيد "زيزو".

وإليكم 8 أرقام تحققت بعد فوز منتخب مصر على مالاوي:

لأول مرة يبدأ منتخب مصر بنفس التشكيل لمباراتين متتاليتين منذ مباراتي ليبيا في توقف أكتوبر الدولي عام 2021 بتصفيات كأس العالم تحت قيادة كارلوس كيروش.

سجل طارق حامد أول هدف دولي بقميص منتخب مصر.

صنع مصطفى محمد هدفا بقميص منتخب مصر لأول مرة منذ صناعة هدف أحمد فتوح أمام ليبيا بتاريخ 11 أكتوبر 2021.

سجل أحمد سيد "زيزو" هدفا من لعب مفتوح لأول مرة بقميص منتخب مصر، وهو ثاني أهدافه الدولية منذ هدفه من ركلة جزاء بمرمى السودان في كأس العرب 2021.

صنع محمد هاني هدفا للمرة الثانية في مسيرته بقميص منتخب مصر في مباراته الدولية التاسعة. الأول كان لـ محمد مجدي "أفشة" أمام كينيا في تصفيات أمم إفريقيا 2021.

سجل مصطفى فتحي مشاركته الدولية رقم 18 وعاد للمشاركة مع المنتخب لأول مرة منذ سنة وثلاثة أشهر و11 يوما وقت المشاركة لآخر مرة أمام قطر في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع من كأس العرب. (المرة الرابعة فقط منهم التي تواجد فيها بنفس الوقت على أرض الملعب رفقة محمد صلاح)

لأول مرة منذ 7 سنوات، و6 أشهر و24 يوما. منتخب مصر يسجل أربعة أهداف خارج أرضه. المرة الأخيرة كانت بتاريخ 5 سبتمبر 2015 في الفوز على تشاد 5-1 بتصفيات كأس أمم إفريقيا تحت قيادة هيكتور كوبر.

فارق 4 أهداف هو الأكبر لصالح منتخب مصر في انتصار خارج الأرض منذ عام 2000 وتحقق مرتين سابقا وقت الفوز على تشاد 5-1 في 2015 و4-0 على جيبوتي 2008.

منتخب مصر مالاوي تصفيات أمم إفريقيا
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