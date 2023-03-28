بسبب الظروف الصحية لـ الخطيب.. تأجيل اجتماع لجنة التخطيط في الأهلي
الثلاثاء، 28 مارس 2023 - 18:38
كتب : حسام نور الدين
أعلن الأهلي تأجيل اجتماع لجنة التخطيط في النادي الذي كان من المقرر له ظهر اليوم الثلاثاء.
وذلك بسبب الظروف الصحية الطارئة لـ محمود الخطيب رئيس النادي.
وكان من المقرر أن يجتمع الخطيب مع لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح وعضوية زكريا ناصف لمناقشة كافة الأمور المتعلقة بفريق كرة القدم.
وكشف الأهلي أن الظروف الصحية للخطيب منعته من حضور الاجتماع وكذلك المشاركة في تشييع جثمان والد حسين الشحات الذي توفي أمس.
ويستعد الأهلي حاليا لمواجهة الهلال السوداني يوم السبت المقبل في الجولة الأخيرة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا.
ويحتاج الأهلي للفوز على الهلال السوادني بهدف دون رد من أجل حسم التأهل إلى دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا.
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