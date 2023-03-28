سيناريوهات مجموعة مصر.. نقطة واحدة تكفي الفراعنة للتأهل لأمم إفريقيا

تغلب منتخب مصر على مالاوي برباعية دون رد في الجولة الرابعة من تصفيات أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار، وذلك بعد فوزه على مالاوي قبل أيام في القاهرة بثنائية دون رد.

منتخب مصر رفع رصيده من النقاط إلى 9 في صدارة المجموعة الرابعة بالتساوي مع غينيا.

رباعية فوز مصر سجلها كل من طارق حامد ومحمد صلاح وعمر مرموش وأحمد زيزو.

وشارك منتخب مصر قبل ذلك 25 في كأس الأمم الإفريقية، وينتظر مشاركته رقم 26 بعد التأهل الرسمي من المجموعة.

فما هي سيناريوهات تأهل منتخب مصر إلى كأس الأمم الإفريقية بعد الفوز اليوم على مالاوي.

هذا ما يستعرضه معكم FilGoal.com:

البداية مع ترتيب المجموعة والذي أصبح كالآتي:

مصر في المركز الأول 9 نقاط

غينيا في المركز الثاني 9 نقاط

مالاوي في المركز الثالث 3 نقاط

إثيوبيا في المركز الرابع 3 نقاط

يخرج منتخب مصر في الجولة الخامسة لمواجهة غينيا، ويكفي منتخب مصر التعادل فقط من أجل التأهل بشكل رسمي إلى كأس الأمم الإفريقية رفقة غينيا.

وفي حالة الفوز على غينيا يضمن منتخب مصر المركز الأول في المجموعة، وذلك بعد تغلب الفراعنة على غينيا في مباراة الذهاب في القاهرة بهدف دون رد.

التعادل أيضا مع غينيا يضمن لمصر الصدارة في حالة فوز الفراعنة في الجولة الأخيرة على إثيوبيا في القاهرة.

وقتها سيصل منتخب مصر إلى النقطة رقم 13 بالتعادل مع غينيا خارج ملعبه ثم الفوز على إثيوبيا.

في حالة الخسارة من غينيا

في حالة خسارة منتخب مصر أمام غينيا بهدف واحد سيتم الاحتكام إلى فارق الأهداف لكل منتخب.

حتى الآن منتخب مصر سجل 7 أهداف وتلقى هدفين، في المقابل منتخب غينيا سجل 6 أهداف وتلقى 3، ما يعني أن الأفضلية في قاعدة فارق الأهداف للفراعنة.

وإذا خسر منتخب مصر بفارق أكثر من هدف ستذهب أفضلية المواجهات المباشرة إلى غينيا.

وتظل الجولة الأخيرة حاسمة للمركز الأول بين الفراعنة وغينيا.

وقتها سيحتاج منتخب مصر للفوز على إثيوبيا مع تعثر غينيا أمام مالاوي سواء بالتعادل أو الخسارة.